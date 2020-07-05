Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ekonomi eleştirisi: Orta direk diye direk kalmadı

Tarım ve hayvancılık sektörünün de ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Hayvancılıkta sağlıklı ve tutarlı bir planlama uygulansaydı, sadece Türkiye’yi değil biz Orta Doğu’yu da beslerdik” diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, Kayseri’de faaliyet gösteren; Sanayiciler Derneği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Lokantacılar ve Pastacılar Odası, Özel Okullar Birliği Derneği, İşçi Emeklileri Derneği, Veteriner Hekimler Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Koop-İş Şubesi Başkan ve temsilcileri ile görüştü. Video konferans yöntemi ile yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, özetle şu açıklamalarda bulundu:



İKTİDAR KABUL ETMEDİ: Sicil affı, ticaretle uğraşan hemen hemen bütün arkadaşların ortak görüşü şeklinde bir beklenti olarak ortaya çıktı. Sicil affını biz getirmek istedik, yasa teklifi verildi ama iktidar kabul etmedi. Durumu iyi olan birisine kredi veriyorsunuz. Bunun krediye ihtiyacı yok ki... Bu krediyi alıyor koşa koşa dolara yatırıyor. Ama asıl ihtiyaç duyan, geçmişte bir bonosunu veya bir çekini ödeyemememiş, banka almış kara listeye... Özellikle pandemi sürecinde bunun uygulanmaması gerektiğini hemen hemen her konuşmamda ifade ettim.



GÜVEN PEKİŞMİŞ OLUR: Yaklaşık 1 milyon 700 bine yakın iş yeri kapandı. Dedik ki; ‘en azından üç ay süreyle kirayı ödeyin, ne olacak? Esnafın veya çiftçinin banka borçlarını bir yıl süreyle yeniden yapılandır, hadi borcunu ödeyemiyorsan faizini öde. Böylece esnafla ya da sanayici ile devlet arasındaki güven pekişmiş olur’. Devletin sadece 3 ayda içeride ödediği faiz 38 milyar lira. Bunun yarısıyla bu işleri yapmak mümkün.



EN BÜYÜK ŞAŞKINLIĞIMDI: Tarım hayvancılık sektörünün ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyorum. Siyasete atıldıktan sonra benim açımdan en büyük şaşkınlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saman ithal etmiş olmasıydı. Ama maalesef bu da oldu. Geçen günlerde ayçiçeği çekirdeğinin kabullarını da ithal ettik. Hayvancılıkta kullanılacakmış. Nasıl oluyor Türkiye bunları ithal eder halde anlamakta zorluk çekiyorum. Hayvancılık konusunda sağlıklı ve tutarlı bir planlama uygulansaydı, sadece Türkiye’yi değil biz Orta Doğu’yu da beslerdik.



HİÇ KİMSE BİLMİYOR: Diyorlar ki; ‘Avrupa’nın en büyük havaalanını, en güzel otoyolları, şehir hastanelerini yaptık.’ Alkışlıyoruz. Bütçe konuşmasını yaptım. AK Parti milletvekillerine şunu sordum; ‘Siz bu hastanelerin, bu havaalanlarının kaça yapıldığını biliyor musunuz?’. Hiç kimse bilmiyor.