Kılıçdaroğlu’ndan il başkanlarına ‘söylem’ uyarıları: Negatif dil kullanmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il başkanlarıyla yaptığı görüşmede dikkat çeken “söylem” uyarılarında bulundu. Diğer partilerle “kısır tartışmalara” girilmemesini isteyen Kılıçdaroğlu, “Negatif dil kullanmayın, ‘ülke mahvoldu’ demeyin. Halka umut verin” dedi.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden il başkanlarını uyararak, “Ben illa farklı bir şey söyleyeceğim diye çıkış yapmayın. Bireysel çıkışlardan uzak durun. Farklı bir şey söylemek zorunda değilsiniz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, 2020 yılı başındaki parti kongrelerinde göreve gelen il başkanlarıyla ilk kez 4 Haziran’daki video konferans görüşmesinde bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu il başkanlarına önümüzdeki siyasi sürece ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile kurulan Millet İttifakı’nın korunmasının önemine işaret ederek, “demokratikleşme” mücadelesinin ittifak unsurlarıyla birlikte verileceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, il başkanlarından Millet İttifakı dışındaki; AK Parti, MHP ve BBP gibi partilerin il başkanlıklarının da ziyaret edilmesini istedi.

Diğer partilerle “kısır” tartışmalara girilmemesi, ülkenin gerçek gündemine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, vatandaşı umutsuzluğa sevk edecek olumsuz bir dil kullanmaktan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. “Mahvolduk, perişan olduk, memleket elden gidiyor” gibi söylemlerden uzak durulmasını isteyen Kılıçdaroğlu, şu uyarıyı yaptı: “İktidar olmak istiyorsak halka umut vermeliyiz. Pozitif dil kullanmalıyız. ‘Türkiye bölgenin en güçlü devletidir. Bütün bu sorunları aşabilir. Ama Türkiye iyi yönetilmiyor. İyi yönetilirse sorunlar çözülür.’ Bunu söylemeliyiz.”

‘Tekrarın gücü’

Kılıçdaroğlu, kendisinin ve parti sözcülerinin maddeler halindeki açıklamalarını anımsatarak, bu önerilerin il başkanlarınca da tekrarlanmasını istedi. “Tekrarın gücüne inanın” diyen Kılıçdaroğlu, “milliyetçi” kesimlerle yapacakları görüşmelerde, Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki Kıbrıs Barış Harekâtı’nı örnek vermelerini istedi.

Kılıçdaroğlu, seçimlerde ilk kez oy kullanacak gençler için de yeni projeler geliştirilmesi talimatını verdi.

Kılıçdaroğlu, il başkanlarına “bireysel çıkışlardan uzak durun” uyarısında da bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, “Ben illa farklı bir şey söylemeliyim diye çıkış yapmayın. Farklı bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Ben, parti sözcümüz, grup başkanvekillerimiz açıklama yapıyor zaten” dediği öğrenildi.

Koruma müdürü emekli edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koruma müdürü Koray Aslan, “kadrosuzluk” gerekçesiyle emekli edildi. Aslan’ın, Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve görevine parti bünyesinde devam edeceği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, emeklilik ve terfi durumlarını görüştüğü 319 emniyet müdüründen 78’ini emekli etti. Emekliliğe sevk edilen müdürler arasında, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevine geldiği 2010 yılından bu yana koruma müdürü olarak görev yapan Koray Aslan da yer aldı. Aslan’ın karar üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştüğü bildirildi. Aslan’ın Kılıçdaroğlu’nun onayıyla parti görevlendirmesi ile görevine devam edeceği öğrenildi. -ANKARA Milliyet