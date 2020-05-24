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24.05.2020 - 15:33 | | DHA

Kılıçdaroğlu'ndan liderlere bayram tebriği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi parti liderlerini arayarak bayramlarını kutladı.

Kılıçdaroğlu'ndan liderlere bayram tebriği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle eski cumhurbaşkanları ve siyasi partilerin genel başkanlarını aradı. Kılıçdaroğlu, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başta olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ı telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

    Bakan Albayrak'tan bayram mesajıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
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