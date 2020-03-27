Kılıçdaroğlu’ndan liderlere mektup: Zor günleri dayanışmayla aşabiliriz

Kılıçdaroğlu, salgınla mücadelede alınması gereken önlemler ile partisinin çalışmalarını anlatığı mektubu dün AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, TİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarına gönderdi. Mektubunda “Bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır” ifadesini kullanan CHP lideri, daha önce açıkladığı önerilerin yer aldığı bir raporu da mektubuna ekledi. Kılıçdaroğlu mektubunun sonunda, “Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum” mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu’nun mektuba eklediği 196 sayfalık raporda özetle şu ifadeler yer aldı:

- Salgınla başa çıkabilmenin tek yolu test yapmaktır. Hastalık belirtisi gösterenlere yeterince test yapılamaması halk sağlığını riske atmıştır. Hastalık diğer ülkelerden daha hızlı yayılıyor.

- Hastalığın yayılmasının beklendiği mart başında önlem alınmayarak, umre dahil yurt dışına gidiş-gelişleri sınırlamayarak, yurt dışı dönüşlerinde yeterli karantina önlemleri alınmayarak, İran sınırının kapatılmasında geç kalınarak, maçları iptal etmek yerine seyircisiz oynatarak halk sağlığı riske atılmıştır.

‘KHK’lılar göreve’

- Sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanıp çalışamaz hale gelme ihtimali göz önüne alınarak, sağlık çalışanı sayısında bir anda hızlı düşüş yaşanması göz önüne alınmalı. Atanamayan sağlık personeli atanmalı, KHK ile uzaklaştırılan, hakkında kesin hüküm olmayan göreve çağrılmalı.

- Salgının en hızlı cezaevlerinde yayılacağını tahmin ediyoruz. Adalet ve eşitlik duygusu incitilmeden bir infaz erteleme yasası çıkarılmalıdır.

- Ekonomide yaşadığımız daralmanın aşılması amacıyla ihtiyaç içerisinde bulunan tüm yurttaşlarımıza yeterli nakit yardım yapılmalıdır.