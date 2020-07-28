Kılıçdaroğlu’ndan ‘liste’ sitemi: Ne yapmaya çalışıyorlar?

Parti içi muhalefet, Kılıçdaroğlu genel başkanlık seçiminde delege hakimiyeti oranının yüzde 95’lere ulaşmasıyla sarsıldı ve PM seçimlerinde de hiçbir varlık gösteremedi. Ancak bazı parti yöneticilerinin de arasında olduğu, Kılıçdaroğlu’na yakın gruplarının “güç çekişmesi” PM seçimlerine damga vurdu.

Ayrı liste

52 kişilik PM seçimi için 80 adaydan oluşan anahtar liste hazırlayan Kılıçdaroğlu’nun listesine sadık kalmayan bazı grupların, ayrıca kendi listelerini hazırladığı ortaya çıktı. Bu listelerde, Kılıçdaroğlu’nun listesinde yer almayan bazı adaylar da delegeye önerildi. Önerilen isimler arasında mevcut PM üyesi Gaye Usluer’in de yer aldığı belirtildi. 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Muharrem İnce liderliğinde başlatılan olağanüstü kurultay hareketinin sözcülüğünü üstlenen Usluer, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yoktu.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, bu durumu, seçim günü akşam saatlerinde öğrendi. Listelerin kimler tarafından hazırlandığı konusunda da bilgilendirilen Kılıçdaroğlu’nun duruma sert tepki gösterdiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun listeleri hazırlayan isimlerle görüşme yapmadığı, ancak yakın çevresine yaptığı değerlendirmede, şaşkınlığını aktardığı öğrenildi. CHP Genel Başkanı’nın “Neden benim listemin dışına çıkmışlar? Ne yapmaya çalışıyorlar” diyerek sitem ettiği belirtildi.