Kılıçdaroğlu’nun ilk rakibi Aytuğ Atıcı oldu

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içi eğitimden sorumlu başdanışmanı, CHP Parti Okulu Koordinatörü Prof. Dr. Aytuğ Atıcı dün basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını duyurdu. Aynı zamanda eski Mersin Milletvekili olan Atıcı, CHP Mersin İl Başkanlığı’ndaki açıklamasında “Sosyal demokrasinin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, yeni bir öykü yazmanın tam zamanı” diyerek şöyle devam etti: “Böylesine onurlu ve güzel bir yol yürümekten son derece mutluyum. Bu yolda kimseyi incitmeden, kırmadan neler yapabileceğimizi bütün Türkiye’ye anlatacağız. Adım adım bütün illerimizi gezeceğiz, delegelerimizi ikna edeceğiz. Bütün delegelerimize çağrım; bu manifestonun altına imza atan herkesi bu kutlu yolda birlikte yürümeye davet ediyorum.”

CHP kulislerinde Atıcı’nın dışında yeni adayların çıkabileceği de konuşuluyor. Bu kapsamda; Muharrem İnce’nin yanı sıra; Selin Sayek Böke, Fikri Sağlar, Umut Oran, İlhan Cihaner ve Müslim Sarı’nın da adaylık ihtimali dillendiriliyor. Ancak aday olmak isteyenlerin, kurultay günü, delegelerin en az yüzde 5’inin imzasını alması gerekiyor.