‘Kırım’ın ilhakını tanımayacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Stratejik ortak ve dost ülke Ukrayna’nın Devlet Başkanı Zelenskiy’i, Türkiye’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz” dedi.

Erdoğan, “Görüşmelerimizde belirttiğim gibi, salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız” diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki iş birliğimizi güçlendirme ve suçluların karşılıklı iadeleri yönünde atılabilecek ilave adımları da ele aldık. Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eş güdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna’yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna’nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik, destekleyeceğiz. Türkiye Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteğimiz devam edecektir.

‘İş birliğine hazırız’

Zelenskiy ise “Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklığını derinleştirmeye ve karşılıklı çıkarların olduğu her alanda iş birliğini geliştirmeye hazırdır” dedi. Zelenskiy, “Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için son derece önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya tarafından yasa dışı olarak gözaltında tutulan Ukraynalı ve Kırım Tatar siyasi tutsakların serbest bırakılması için aktif kişisel çaba göstermeye devam edeceğini teyit etti” diye konuştu. Yasa dışı ilhak edilen Kırım’da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu’nun 75’inci oturumu çerçevesinde yakın iş birliği içinde çalışacaklarını kaydeden Zelenskiy, “Türkiye’yi Kırımlıların haklarını korumak ve yarımadayı işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme aracı olan Kırım Platformu projesine katılmaya davet ettim. Bu projeyi desteklemeye ve orada aktif rol almaya hazır olduğunuz için minnettarım” dedi.

Trudeau ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile yemek programı sırasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı. Erdoğan, Ermenistan’ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada’nın bazı askeri ürünlerin Türkiye’ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti. Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağ’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Erdoğan, Azerbaycan’ın karşı-harekatını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini vurguladı.