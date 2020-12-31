KKK darbe girişimi davasında 92 müebbet

Eski KKK Cari Harekât ve Komuta Kontrol Daire Başkanı Tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü Albay Mutlu Serkan Vurdem, Albay Hasan Yılmaz, Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak dahil 12 sanık “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 80 sanık müebbet hapse mahkum edildi.



Aynı suça “yardım eden” sıfatıyla 22 sanık 12.5 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılırken, üç sanığa ise, “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan hapis cezası verildi. Genelkurmay Çatı Davası’nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski Tuğgeneral Erhan Caha bu dosyada da toplam 103 yıl hapisle cezalandırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan eski Albay Mutlu Serkan Vurdem ayrıca eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın da arasında bulunduğu bazı mağdur ve müştekilere yönelik “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 54 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Beş sanık 6 yıl 3 ay ile 7.5 yıl arasında ceza alırken dokuz sanık bütün suçlamalardan beraat etti.



