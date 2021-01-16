KKTC’de ilk aşı Tatar’a yapıldı

İlk SinoVac aşısı Cumhurbaşkanı Tatar’a Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’nde yapıldı. Tatar’ın ardından Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de aşı oldu. Tatar, “KKTC’de tek tük vakalar olabiliyor ancak komşu ülkelere kıyasla olağanüstü bir başarımız vardır. Bu süreçte aşı gündeme gelmiştir. İlk önce bu aşıları, büyük bir özveri ve fedakarlıkla, kendi halkından da tasarruf ederek, 20 bin aşıyı buraya gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetine ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yaptıkları tüm katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. İlk etapta 20 bin aşı buraya geldi ve ilk aşıyı ben oldum. Başbakan ve Sağlık Bakanı da oldu” dedi.