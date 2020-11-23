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23.11.2020 - 07:00 | | İSTANBUL AA

Korona günlerinde G20 Zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha  da derinleştirdiğini vurguladı.

Korona günlerinde G20 Zirvesi

Suudi Arabistan’ın dönem başkanlığındaki G20 Liderler Zirvesi koronavirüs salgını nedeniyle canlı bağlantıyla gerçekleşti. Erdoğan G20 zirvesine katılan liderlere seslenen Erdoğan, salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha  da derinleştirdiğini dile getirdi. Erdoğan, “Özellikle Afrikalı kardeşlerimiz ile  Asyalı ve Latin Amerikalı dostlarımız çok ciddi zorluklar yaşıyor. Mülteciler ve  zorla yerlerinden edilen kişiler, salgın karşısında en kırılgan kesimi  oluşturuyor. Bu insanlar ekonomik sıkıntılar yanında kasıtlı bir şekilde  körüklenen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla da mücadele etmek zorunda  kalıyor. Hiçbirimiz bu vahim tabloyu görmezden gelemeyiz” dedi, Bu zor dönemde G-20 dönem başkanlığı görevini başarılı bir şekilde ifa eden Suudi Arabistan’ı tebrik eden Erdoğan, önümüzdeki dönem için de İtalya’ya  başarılar diledi.

 

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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