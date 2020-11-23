Korona günlerinde G20 Zirvesi

Suudi Arabistan’ın dönem başkanlığındaki G20 Liderler Zirvesi koronavirüs salgını nedeniyle canlı bağlantıyla gerçekleşti. Erdoğan G20 zirvesine katılan liderlere seslenen Erdoğan, salgının yoksulluk ve eşitsizlik başta olmak üzere birçok sorunu daha da derinleştirdiğini dile getirdi. Erdoğan, “Özellikle Afrikalı kardeşlerimiz ile Asyalı ve Latin Amerikalı dostlarımız çok ciddi zorluklar yaşıyor. Mülteciler ve zorla yerlerinden edilen kişiler, salgın karşısında en kırılgan kesimi oluşturuyor. Bu insanlar ekonomik sıkıntılar yanında kasıtlı bir şekilde körüklenen İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Hiçbirimiz bu vahim tabloyu görmezden gelemeyiz” dedi, Bu zor dönemde G-20 dönem başkanlığı görevini başarılı bir şekilde ifa eden Suudi Arabistan’ı tebrik eden Erdoğan, önümüzdeki dönem için de İtalya’ya başarılar diledi.