Koronavirüs TBMM Genel Kurulu’nun gündeminde

Gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın şeffaf bilgilendirmelerinden memnun olduklarını belirterek, Koca’ya teşekkür etti.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, virüsün tıbbi etkisinin dışında, ekonomik ve sosyolojik etkilerinin de olacağını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı “duyarlılığa” davet eden Altay, “Tıbbi ve ekonomik sarsıntıların en aza indirgenmesi için şimdiden alınması gereken önlemler vardır. Turizmde büyük rezervasyon iptalleri başladı” dedi. Altay, koronavirüsten daha tehlikelisinin, koronavirüs paniği olduğunu ifade etti.



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, “Bugüne kadar nasıl işi sıkı tutup önlemler aldılarsa bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.



