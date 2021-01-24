Kötü komşular ev sahibi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Tersane Komutanlığı’nda düzenlenen MİLGEM Projesi’nin beşinci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni’nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi üçüncü Gemi İlk Kaynak törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: “Bugün tarihten süzülüp gelen Türkiye Pakistan kardeşliğini hamdolsun bir adım öteye taşıyoruz. Türkiye hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunmak için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir. Biz yakın tarihimizde silah mühimmat ve askeri teçhizat açısından dışa bağımlılığın acısını da çok çekmiş bir ülkeyiz.”

“Kıbrıs Barış Harekâtı dolayısıyla uğradığımız ambargoları daha dün gibi hatırlıyoruz. Bırakın parasını peşin ödediğimiz uçakları almayı, periyodik bakım için gönderdiğimiz uçaklarımızı geri alamadık. Teslim edilmeyen uçaklar için hangarda saklama ücreti ödemek zorunda kaldık. Suriye ve Irak’taki meşru terörle mücadele harekâtlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar, milli güvenliğimizi korumak için attığımız her adımda baskıyla karşılaştık. Biz 83 milyon vatandaşımızla beraber milyonlarca kardeşimizin sorumluluğunu taşıyan bir ülkeyiz. Öyleyse askeri ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir sorumluluktur.”

‘On ülkeden biriyiz’

“Savunma sanayisinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken bugün 700’e yaklaştı. Sadece son beş yılda 350 yeni projeyi başlattık. Bütçesi 5.5 milyar doları bulan savunma bütçelerini 11 kat artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştırdık. Bu alanda 75 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşıyoruz. Savunma sanayisinde çalışan firma sayımız 56’dan bin 500’ün üzerine çıktı. Sektörün 1 milyar dolara ancak varan yıllık ciro rakamı 11 milyar doları buldu. Dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, TİHA üretiminde artık dünyanın ilk üç dört ülkesi arasındayız. Nereden nereye.”

‘Güya NATO’da beraberiz’

“İçimizdeki gafillerin tüm karalama kampanyalarına rağmen insansız silahlı hava araçlarımız gıpta ile takip ediliyor. 44 günlük Karabağ zaferinde olduğu gibi, Türk SİHA’ları başarılarla harp yöntemlerini de değiştiriyor. Libya’da oradaki savaşın akışını değiştirmiştir. SİHA’ların göz dolduran başarıları ile ülkemizin diğer üretim ürünlerine de ilgi artıyor. Küresel tedarikçilerin önümüze çıkardığı zorlukları ve uyguladığı gizli, açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke konumundayız. Öyle bir yere doğru gidiyoruz ki maalesef hiç arzu etmeyiz ama kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Örneğin kamera... Güya dostuz, güya NATO’da beraberiz, kamera istiyoruz, kamera vermiyor. Niye? ‘Sen niye Ermenistan’la savaşıyorsun?’ Ermenistan benim dostuma, soydaşlarıma saldırıyor, biz de bundan dolayı burada elimizden gelen desteği vermek durumundayız, bunu yapıyoruz.”

Erdoğan törende Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3’üncü gemisinin ilk kaynağını da yaptı.

‘Gökdeniz İLK KEZ denenecek’

“Ülkemizin ilk milli fırkateyni İstanbul’u, su ile buluşturuyoruz. İstanbul Tersane Komutanlığı’nda inşası süren projenin STM’nin altında 150’den fazla sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor. Korvet sınıfı gemilerde ulaşılan yerlilik yüzde 70’ken İstanbul gemimizde bunu yüzde 75’e çıkarmamız memnuniyet verici. Milli imkanlarla tasarlanan fırakteynimiz, gelişmiş hava savunma, su üstü harbi, deniz altı karakol faaliyetli icra edecektir. Erken tanıma, erken ihbar kabiliyetliyle, üs savunma görevlerini gerçekleştirecektir. Fırkateynimizi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, 2023 yılında Deniz Kuvvetleri’ne kazandırmayı hedefliyoruz. Gökdeniz’i ilk kez İstanbul fıkrateyniyle envantere alacağız. Yerli ve milli geliştirilen üç boyutlu arama, aydınlatma radarı gibi sistemlerimizi de gemimizde ilk kez kullanacağız. İlk milli gemi savar füzemiz atmacayı gemilerimize entegre etmeye başladık.”

‘Altı denizaltı hizmete alacağız’

“Beş yılda hizmete alacağımız beş büyük projeyle donanmamız çok daha güçlü olacak. Test ve eğitim gemimiz Ufuk’u, yine bu sene içinde üzerine konuşlandıracağımız helikopter ve İHA’larla, hava operasyonları yapabileceğimiz, amfibi hücum gemimiz Anadolu’yu, önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilki olan Piri Reis’i, 2023’te İstanbul fırakteynimizi, 2024’te Dİmdeg’i Deniz Kuvvetleri’ne kazandıracağız. Ayrıca denizaltı teknolojisinde önemli kabiliyetler edindiğimiz yeni tip altı denizaltımızı her yıl birer tane hizmete alacağız. İstif sınıfında altı, yedi ve sekizinci fırkateynlerin inşasıyla ilgili süreci başlatıyoruz. Anadolu gemimiz de sonra yerli ve millî olarak planladığımız uçak gemimiz bizi bu alanda en üst lige taşıyacaktır. Bunun da görüşmelerini yapıyoruz.”

Akar’ın eşi denize indirdi

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3’üncü Gemisi’nin ilk kaynağını yaptı. Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Gelen hazır raporunun ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, “İstanbul gemisini denize indiriyorum. Vatanıma milletime hayırlı ve uğurlu olmanı, şanlı Türk bayrağını denizlerde şeref ve başarıyla dalgalandırmanı diliyorum. Bahtın açık, denizlerin sakin, pruvan neta olsun” ifadelerini kullandıktan sonra, misinayı keserek İstanbul Fırkateyni’ni denize indirdi.