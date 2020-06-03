Külliye’de sıkı korona önlemleri

Bu çerçevede Külliye’ye gelen vatandaşlar ile protokolün tamamına test uygulanırken, Erdoğan’ın çalışmalarını yürüttüğü ana binaya çok kısıtlı sayıda ismin girişine izin veriliyor. Külliye girişinde tüm personelin ateşi yerleştirilen termal kameralar ile ölçülüyor. Külliye’de çalışan başdanışman dahil tüm personele belli aralıklarla test uygulanırken, ziyaretçi girişleri de kısıtlandı.

Belirli bir zorunluluk dışında ziyaretçi kabul edilmemesi istenilen Külliye’de, randevu verilen ziyaretçiler de 1 gün önceden teste tabi tutuluyor. 16 soruluk bir testin ardından çalışan ve ziyaretçilerden test için örnek alınıyor. Test sonucu olumlu ise ziyarete izin veriliyor.

Herkes teste tabi

Erdoğan’ın çalışmalarını yürüttüğü ana binaya giriş ise, sınırlandırıldı.

Ana binaya bazı çalışanların dahi girişine izin verilmezken, sadece belirlenen isimler Erdoğan’ın makam katına çıkabiliyor. Bu isimlerden de, Erdoğan ile yakın çalışma gerçekleştirmeleri nedeniyle dışarıdan insanlarla yüz yüze teması olabildiğince sıfıra indirmelerinin istendiği öğrenildi.

Erdoğan’ın görüşme yaptığı bazı üst düzey devlet yöneticileri de eğer yakın tarihte bir teste girmemiş ise teste tabi tutulurken, görüşme sırasında sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Akarca’yı kabul etti

Erdoğan’ın Ankara’da ilk kabullerinden biri İsmail Rüştü Cirit’in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığı’na seçilen Mehmet Akarca oldu. 70 dakika süren görüşmede Akarca’nın maske takmadığı, sosyal mesafenin korunduğu görüldü. Daha önce Erdoğan’ın kabullerinde tokalaşma fotoğrafları servis edilirken bu sefer tokalaşmaya dair bir görüntü yer almadı.