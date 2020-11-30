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30.11.2020 - 13:34 | | DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil hizmetlerinde 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde 'e-Tahsilat' uygulamasını 'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında başlattı. İsteğe bağlı kayıt-tescilde 1 Aralık'ta 'e- Tahsilat' dönemini başlatan bakanlık, sertifika işlemlerinde ise bu uygulamaya 15 Aralık'ta başlayacak. Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan iş birliği sonucunda, 'e-Tahsilat' kapsamına alınan hizmetler için artık başvuru sahibi vatandaşlardan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenilmeyecek.

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