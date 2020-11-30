Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'e- Tahsilat' uygulamasını başlattı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlık, sertifika ve isteğe bağlı kayıt-tescil işlemlerinde 'e-Tahsilat' uygulamasını 'Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' kapsamında başlattı. İsteğe bağlı kayıt-tescilde 1 Aralık'ta 'e- Tahsilat' dönemini başlatan bakanlık, sertifika işlemlerinde ise bu uygulamaya 15 Aralık'ta başlayacak. Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yapılan iş birliği sonucunda, 'e-Tahsilat' kapsamına alınan hizmetler için artık başvuru sahibi vatandaşlardan ödemeyi kanıtlayıcı dekont istenilmeyecek.