Kulüplere yeni düzen

Özalan, taslağın çalışmaları sırasında sivil toplum kuruluşları ve spor camiasının görüşlerine başvurulacağını kaydetti. Özalan, kulüplerin mevcut sorunlarının ele alınacağını, çözüm önerileri getirileceğini ve dünyadaki mevcut sistemlerin de inceleneceğini vurgularken, “Türk sporuna, kulüplerimize, Türk gençliğine sorunsuz ve parlak bir gelecek hazırlamak istiyoruz” dedi.

‘Dikkate alınacak’

Özalan, bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca Ankara’da düzenlenen, “Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı”ndan elde edilen raporun da dikkate alınacağını söyledi. “Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu da bu konuda maddi ve manevi her türlü desteği veriyor” diyen Özalan, yapılan çalışmaların Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda sürdüğünü dile getirdi. Özalan, “Hep söylüyorum, sporun içinden gelmiş bir Cumhurbaşkanımız spor camiasının büyük şansıdır” ifadelerini kullandı.

‘Borç çok, gelir de çok’

Özalan, taslakta yer alan, “Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kriterlere aykırı borçlanma ve harcamalardan dolayı kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar” maddesine spor camiasının tepki gösterdiğini belirtti. Özalan, “Bana ‘Bu madde nedeniyle yönetici bulamazsın’ diyorlar. Ama kulüplerimizin, içinde bulundukları bu girdaptan çıkmaları için herkesin elini taşın altına koymalıdır. Kulüplerimizin çok borçları var ancak çok da gelirleri var. İdari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmeliler, sporun içinden gelmiş insanlar yönetimlerde yeralmalıdır” diye konuştu.