Kutsalları aşağılamanın özgürlükle alakası yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son günlerde Fransa’da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır, hakaret farklıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti’nin 23. Yıllık Kongresi’ne video konferans yoluyla bağlandı.

Erdoğan, “Türkiye’deki 83 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Sizlerin vasıtasıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize, dostlarımıza, büyük bir heyecanla toplantımızı takip eden mazlum ve mağdurlara, selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum” dedi.

‘Gizlenemez boyutta’

Bu sene sadece Kovid-19 virüsüyle değil, ondan daha hızlı yayılan ‘İslam düşmanlığı’ virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Uzun yıllar demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen ülkelerde kültürel ırkçılık, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük artık gizlenemez boyutlara ulaşmıştır” dedi.

İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılması, Norveç’te Kuran-ı Kerim’in yırtılması, Fransa’da ise basın özgürlüğü adına Hazreti Peygamberi tahkir eden karikatürlerin teşvik edilmesinin Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılardan sadece birkaçı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irkçı eylemlerin hedefinde elbette sadece Müslümanlar bulunmuyor. Kimliği, görünüşü, dini aidiyeti farklı olan diğer kesimler de bu saldırılardan olumsuz etkileniyor” dedi. Erdoğan, aşırı sağcı grupların Türkler kadar Afrikalı, Asyalı göçmenleri, Müslümanlar kadar Musevileri de hedef aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi: “Zihniyet itibarıyla DEAŞ veya FETÖ’den hiçbir farkı olmayan bu ideolojik fanatizmin, giderek daha fazla zemin kazandığını, hatta devlet başkanı seviyesinde teşvik edildiğini görüyoruz. Son günlerde Fransa’da fikir özgürlüğü adı altında Peygamber Efendimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyorsunuz. İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur. Çünkü düşünce farklıdır, hakaret farklıdır. Hakarete fikir muamelesi yapmak, en başta düşünceye hakarettir. Kuran-ı Kerim’i yakanların sırtını sıvazlayanlar, Peygamber Efendimize hakareti teşvik edenler, mescitlere yönelik saldırıları görmezden gelenler, tüm bunları özgürlük adına değil, içlerindeki faşizmi gizlemek için yapıyor.”

‘Savunmak zorundayız’

Erdoğan, şöyle konuştu: “Bizler İslam ümmetinin harim-i ismeti, namusu, gözbebeği olan Kudüs’ün hakkını, canımız pahasına savunmak zorundayız. Türkiye olarak Filistin’den Libya’ya, Dağlık Karabağ’dan Suriye’ye kadar İslam coğrafyasının farklı yerlerindeki sıkıntılara bu anlayışla yaklaşıyoruz. Kimsenin inancına, hayat tarzına müdahale etmediğimiz gibi, ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın ibadet hürriyetini garanti altına alıyoruz.”

‘Müslümanlığımız o derece muhkem’

“Müslüman ortak paydasında buluşmaktan, birbirimizi Allah için, Allah rızası için sevmekten başka bir çıkış yolumuz yoktur. Kardeşliğimiz ne kadar kaviyse, Müslümanlığımız o derece muhkemdir” ifadesini kullanan Erdoğan, imkanlarla beraber sorunların da küreselleştiği günümüzde, sıkıntılara kalıcı çözümler bulmanın yegane yolunun ortak değerler etrafında birleşmek, kenetlenmek ve iş birliğini arttırmak olduğunu dile getirdi.

‘Her türlü desteği vermeye hazırız’

Erdoğan, Amerika’da yaşayan Türk toplumunun, diğer Müslüman gruplarla geliştirdiği yakın kardeşlik ilişkisini memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti. 2016 yılında açılışını yaptıkları, Maryland eyaletinde bulunan Diyanet Amerika Merkezi’nin de tüm ABD’de yaşayan Müslümanların hizmetinde olduğunu hatırlatmakta fayda gördüğünü dile getiren Erdoğan, “Geride bıraktığımız seçimlerde, kongredeki Müslüman temsilcilerin tekrar seçilmiş olmalarından ötürü duyduğumuz memnuniyeti huzurlarınızda dile getirmek istiyorum.

Amerikan Müslüman toplumunun bu yönde yaptığı her türlü girişime ve projeye Türk Devleti olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Allah kardeşliğimizi daim kılsın, muhabbetimizi ebedi eylesin diyorum. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla”

Kabinede gündem yeni tedbirler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yarın toplanacak. Kabine’de, artan koronavirüs vakalarına karşı alınacak yeni önlemler masaya yatırılacak. Toplantının ana gündemini koronavirüs salgını oluşturacak. Vaka ve ölüm sayılarının hızlı artışı sonrası hafta sonu belli saatler sokağa çıkma yasağı gelmişti. Vaka sayısındaki artışın seyri dikkate alınarak kabinede yeni ve daha sert tedbirlerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bu çerçevede hafta sonları belli saatler arası uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilebileceği, hafta içi günler için kısıtlamaya gidilebileceği, hafta sonları salgının ilk dönemlerindeki gibi tam kapanma yönteminin tercih edilebileceği ifade ediliyor.