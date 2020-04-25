Libya’da savaşın hızı salgında da durmadı

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ambulans ve Acil Hizmetler Sözcüsü Usame Ali, Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine roketli saldırılar düzenlediğini açıkladı. BM Libya Özel Misyonu’nun paylaştığı rakamlara göre, Hafter milislerinin son dönemde başkentin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve

çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en az 5 sivil hayatını kaybetti.

Havaalanında çatışma



UMH, Hafter’in Trablus’a yönelik saldırılarını engellemek için önceki gün başkentin güneydoğusunda Hallatat Cephesi’nde yeni bir operasyon başlatırken, gün boyu Trablus’un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşandı. UMH, Tarhuna hattında 10 Hafter milisini etkisiz hale getirerek bazı askeri araç ve mühimmatı ele geçirdi. Hafter kontrolündeki Trablus Havaalanı’na yönelen UMH, havaalanına çıkan yolları kontrol altına almak için havalimanını batı kesimden kuşattı. Kazirma hattı ve El-Kayh mahallesinde de çatışmalar yaşanıyor.



UMH’den ‘İrini Operasyonu’na ret



Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerine yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz’de başlatılan İrini isimli operasyonu reddettiklerini ilan etti. Serrac, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mesajda söz konusu operasyonun, Libya’nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini dile getirdi.