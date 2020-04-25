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25.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Libya’da savaşın hızı salgında da durmadı

Libya’da son dönemde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan isyancı general Halife Hafter’e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini bombalamaya devam ediyor. Ne koronavirüs salgını ne de ramazan ayının başlaması, Libya’da devam eden savaşı durdurmada etkili olmadı.

Libya’da savaşın hızı salgında da durmadı
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ambulans ve Acil Hizmetler Sözcüsü Usame Ali, Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine roketli saldırılar düzenlediğini açıkladı. BM Libya Özel Misyonu’nun paylaştığı rakamlara göre, Hafter milislerinin son dönemde başkentin güneyine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve
çocukların da olduğu 28 kişi yaralanırken en az 5 sivil hayatını kaybetti.

Havaalanında çatışma

UMH, Hafter’in Trablus’a yönelik saldırılarını engellemek için önceki gün başkentin güneydoğusunda Hallatat Cephesi’nde yeni bir operasyon başlatırken, gün boyu Trablus’un güneyinde şiddetli çatışmalar yaşandı. UMH, Tarhuna hattında 10 Hafter milisini etkisiz hale getirerek bazı askeri araç ve mühimmatı ele geçirdi. Hafter kontrolündeki Trablus Havaalanı’na yönelen UMH, havaalanına çıkan yolları kontrol altına almak için havalimanını batı kesimden kuşattı. Kazirma hattı ve El-Kayh mahallesinde de çatışmalar yaşanıyor.

UMH’den ‘İrini Operasyonu’na ret

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkelerine yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz’de başlatılan İrini isimli operasyonu reddettiklerini ilan etti. Serrac, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mesajda söz konusu operasyonun, Libya’nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e silah ve mühimmat ulaşan sınırları ve hava sahasının kontrolünü sağlamayı ihmal ettiğini dile getirdi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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