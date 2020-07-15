Libya’daki bordo berelilere özel arma

Hazırlanan armada, ÖKK brövesi, bordo bereli asker, Kartal ile Türk bayrağı yer aldı. TSK’ya 300’den fazla peç tasarlayan Ömer Erkmen tarafından hazırlanan armada, Trablus’un doğusunda yer alan Garabulli bölgesi (Castelverde) ile “Öncü-Keskin” timinin ismi not düşüldü. Armanın görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Erkmen, “Evinden, ailesinden uzak, ülkesi için görev yapan tüm kahramanlara selam olsun, hepsi sağ salim en kısa zamanda evlerine dönsünler” ifadesini kullandı.