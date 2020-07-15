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15.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Libya’daki bordo berelilere özel arma

Libya’da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) destek vermek üzere eğitim ve danışmanlık hizmeti veren, bir yandan da cephe gerisinde sivil yerleşim yerlerinde Hafter milislerinin tuzakladığı mayın ve EYP imhasını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli için özel bir peç (patch) tasarlandı.

Libya’daki bordo berelilere özel arma

Hazırlanan armada, ÖKK brövesi, bordo bereli asker, Kartal ile Türk bayrağı yer aldı. TSK’ya 300’den fazla peç tasarlayan Ömer Erkmen tarafından hazırlanan armada, Trablus’un doğusunda yer alan Garabulli bölgesi (Castelverde) ile “Öncü-Keskin” timinin ismi not düşüldü. Armanın görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Erkmen, “Evinden, ailesinden uzak, ülkesi için görev yapan tüm kahramanlara selam olsun, hepsi sağ salim en kısa zamanda evlerine dönsünler” ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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