MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Libya’nın yanında olmayı sürdüreceğiz’
ABONE OL
28.08.2020 - 07:00 | | SEMİH ÇALIŞKAN DHA, AA

‘Libya’nın yanında olmayı sürdüreceğiz’

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Mişri ile görüşen TBMM Başkanı Şentop, “Libya’da hem darbecilerin hem de kukla devletlerin istikrarı bozmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

‘Libya’nın yanında olmayı sürdüreceğiz’

TBMM  Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Mişri ile Yıldız’daki TBMM Başkanlık Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede hem Libya’daki mevcut durum hem de yeni gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Şentop, şunları kaydetti: “Türkiye başından beri Libyalı kardeşlerimizin güvenliği, istikrarı, Libya’da önce ateşkesin sağlanması daha sonra da iç barışın temin edilmesi yönünde kararlılıkla desteğini sürdürmektedir. “Türkiye, uluslararası hukuka göre Libya’da meşru hükümet ile ilişkide  olan ve ona destek veren tek devlettir. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler’in  tanımış olduğu hükümetle siyasi iktidarla Türkiye anlaşmalar yapmıştır. Bugün  Türkiye’nin Libya’da bulunmasının sebebi de uluslararası hukuka göre bu  anlaşmalardır, bu zemindir. Hem darbecilere hem de Libya’daki istikrarı ve iç  huzuru bozmak için gayret gösteren kukla devletlere, taşeron devletlere, paralı  askerlere, lejyonerlere Libya’nın istikrarını bozma konusunda müsaade  etmeyeceğiz. Türkiye bu konuda, Libya’daki meşru hükümetin ve Libyalı  kardeşlerimizin yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir.”

Toprak bütünlüğü

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Fayiz es-Serrac arasında bir ateşkes mutabakatı gerçekleştiğini hatırlatan Şentop, “Biz bunun gerçekten kalıcı olmasını Libya’da iç savaşın sona ermesi ve Libya’nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğünün sağlanması bakımından bir adım olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin rolü

Halid el Mişri de Trablus’a uygulanan abluka ve saldırıların durdurulmasında Türkiye’nin büyük rol oynadığını vurgulayarak, “Bu saldırılar tamamen sona ermiş değil ancak Türkiye’nin çabaları sonucu şu an iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye her zaman Libya’da barıştan yana olduğunu ve ateşkesin daimi olması için çaba harcadığını özellikle başka ülkelerin bunu istemediğini söyleyebilirim. Türkiye nasıl iyi bir tutumla, saldırıların durdurulmasında rol aldıysa yine aynı şekilde barışın sağlanması için de Türkiye’nin rol üstleneceğini iyi biliyoruz” dedi.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

KBB’nin ilk şehidi

KBB’nin ilk şehidi

Sıradaki Haber