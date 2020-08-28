‘Libya’nın yanında olmayı sürdüreceğiz’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Mişri ile Yıldız’daki TBMM Başkanlık Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede hem Libya’daki mevcut durum hem de yeni gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Şentop, şunları kaydetti: “Türkiye başından beri Libyalı kardeşlerimizin güvenliği, istikrarı, Libya’da önce ateşkesin sağlanması daha sonra da iç barışın temin edilmesi yönünde kararlılıkla desteğini sürdürmektedir. “Türkiye, uluslararası hukuka göre Libya’da meşru hükümet ile ilişkide olan ve ona destek veren tek devlettir. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler’in tanımış olduğu hükümetle siyasi iktidarla Türkiye anlaşmalar yapmıştır. Bugün Türkiye’nin Libya’da bulunmasının sebebi de uluslararası hukuka göre bu anlaşmalardır, bu zemindir. Hem darbecilere hem de Libya’daki istikrarı ve iç huzuru bozmak için gayret gösteren kukla devletlere, taşeron devletlere, paralı askerlere, lejyonerlere Libya’nın istikrarını bozma konusunda müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bu konuda, Libya’daki meşru hükümetin ve Libyalı kardeşlerimizin yanında yer almaya kararlılıkla devam edecektir.”

Toprak bütünlüğü

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Fayiz es-Serrac arasında bir ateşkes mutabakatı gerçekleştiğini hatırlatan Şentop, “Biz bunun gerçekten kalıcı olmasını Libya’da iç savaşın sona ermesi ve Libya’nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğünün sağlanması bakımından bir adım olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin rolü

Halid el Mişri de Trablus’a uygulanan abluka ve saldırıların durdurulmasında Türkiye’nin büyük rol oynadığını vurgulayarak, “Bu saldırılar tamamen sona ermiş değil ancak Türkiye’nin çabaları sonucu şu an iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Türkiye her zaman Libya’da barıştan yana olduğunu ve ateşkesin daimi olması için çaba harcadığını özellikle başka ülkelerin bunu istemediğini söyleyebilirim. Türkiye nasıl iyi bir tutumla, saldırıların durdurulmasında rol aldıysa yine aynı şekilde barışın sağlanması için de Türkiye’nin rol üstleneceğini iyi biliyoruz” dedi.