Liderlerin bayram programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Şentop, bayramda memleketi Tekirdağ’da olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara’da bulunacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramı Ankara’da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. Bahçeli’nin daha sonra genel merkezde yakın mesai arkadaşlarıyla bayramlaşması öngörülüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bayramı İstanbul’daki evinde ailesiyle geçirecek. HDP Eş Genel başkanları Mithat Sancar Ankara’da, Pervin Buldan ise İstanbul’da olacak.