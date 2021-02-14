Macron’un arkadaşı Paris büyükelçisi oldu

Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Eski MİT Müsteşarı İsmail Hakkı Musa, merkeze alınırken yerine kritik bir isim atandı. Tunus’ta görev yapan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sınıf arkadaşı olan Refik Ali Onaner, Fransa Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine getirildi. Onaner’in iki ülke ilişkileri açısından önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

İsrail’e atama yok

Dört uluslararası örgüt daimi temsilcisi ile Almanya, Fransa, İsviçre, İsrail, Lübnan ve Yemen’in de aralarında bulunduğu 22 ülke büyükelçisinin merkeze çekilmesi, merkeze çekilen uluslararası örgüt daimi temsilciliklerine ve 26 ülke büyükelçiliğine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlar çerçevesinde büyükelçileri merkeze çekilen üç ülkeye yeni büyükelçi ataması yapılmaması dikkati çekti. İsrail nezdinde Türkiye Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökdem, Almanya nezdinde Türkiye Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Eritre nezdinde Türkiye Büyükelçisi Aykut Kumbaroğlu merkeze çekilmelerine karşın, yerlerine atama gerçekleştirilmedi.

Sekiz kadın elçi

Ataması yapılan 26 isimden sekizini kadın büyükelçiler oluşturdu. Merkeze alınan Rauf Engin Soysal’ın yerine, bakanlık Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer AGİT nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olurken, Yeni Zelanda Büyükelçiliğine Fatma Ömür Ünsay üstlendi. Bakanlık İkili İlişkiler Genel Müdürü Lebibe Gülhan Ulutuken Panama Cumhuriyeti, Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanı İstem Cırcıroğlu Zambiya Cumhuriyeti, Göç-İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcısı Emine Erce Özbayoğlu Acarsoy da İsviçre Konfederasyonu nezdinde Türkiye Büyükelçisi oldu. Fildişi Sahili büyükelçisi Esra Demir, Togo Cumhuriyeti’ne kaydırıldı. Bakanlık Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Aylin Taşhan Slovenya, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Esin Çakıl ise Bahreyn Büyükelçiliği’ne getirildi.