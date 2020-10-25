Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u sert bir dille eleştirerek, “Bu Makron denilen zatın İslam’la derdi nedir? Müslümanlarla derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var” dedi.

Erdoğan dün Kayseri’de Kadir Has Stadyumu’nda düzenlenen partisinin 7’nci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklara doğru yürüdüğünü anımsatan Erdoğan, “Oraları geri almaya hamdolsun başladılar” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

İZİN VERMEYECEĞİZ: Bombalı araçla 2016’da askerlerimize yönelik Kayseri’de gerçekleştirilen saldırının faillerinden birini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Bunları yapmayıp da şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım?

Son dönemde, Suriye’nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini görüyoruz. Daha açık söyleyeyim, yani bakıyorsunuz, orada bir terör devleti kurma gayreti var. Hiç eğip bükmeden açıkça söylüyorum: Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığı, böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir.

‘Müjdeli haber bekliyoruz’

BİR İLGİSİ YOK: Bu konunun müttefiklikle, dostlukla, diğer alanlardaki iş birliğiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Şayet karşımızdakiler gerçekten müttefikimizseler, onlardan her meseleyi kendi mecrasında değerlendirmelerini ve bunun tabii neticelerine saygı duymalarını bekleriz. Aynı şekilde Doğu Akdeniz’de, Yunanistan’ın ve Rum kesiminin şımarıklıklarına teslim olunması yerine, hakkın ve hukukun yanında yer alınması gerekiyor. Doğu Akdeniz haritasına şöyle bir göz ucuyla bakmak dahi Türkiye’nin haklılığını anlamak için yeterlidir.

Karadeniz’de bulduğumuz, bugünün değeriyle 80 milyar dolara tekabül eden 405 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı, Akdeniz’deki sondajlarımızla ilgili ümitlerimizi artırmıştır. İnşallah bu bölgeden de en kısa sürede müjdeli haberler bekliyoruz.

İSLAMLA DERDİ NE?: Libya’da Fransa başta olmak üzere darbecilere destek veren hiçbir ülkenin dünyanın diğer yerlerindeki demokrasi mücadeleleri konusunda tek kelime söz etme hakkı kalmamıştır. Macron denilen zatın İslam’la derdi nedir? Müslümanlarla derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan’la uğraşıyorsun. Erdoğan’la uğraşman sana bir şey kazandırmaz. 1 sene sonra şurada seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz.

Safiye Kurtsoy isimli yaşlı bir kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ördüğü çorap ve bir havluyu hediye etti.

‘Riyakârlığın dik âlâsı’

DÜRÜST DEĞİLSİNİZ: Şu anda Azerbaycan’daki işgallerin arkasında bunlar var. İşte Minsk Üçlüsü içinde bunlar var. Bugüne kadar ne yaptın? İşgalden Azeri topraklarını mı kurtardınız? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz. Onlarla da barış tesis edeceğinizi mi sanıyorsunuz? Edemezsiniz. Çünkü dürüst değilsiniz.

Evleri bomba yemiş olan Nigar kızımızı, dün akşam televizyonda izledim ve Nigar kızımız oradan dertlerini anlatıyordu, tabii gözleri yaşlı. Biz, inşallah onların gözlerini yaşlı bırakmayacağız. İnanıyorum ki Azeri kardeşlerimiz, bu mücadeleden zaferle çıkacaklar.

Dün Azerbaycan toprakları işgal edilip, Azerbaycanlı kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. Aynı kesimlerin bugün yaptıkları ‘Çatışmalar dursun’ açıklaması riyakârlığın dik âlâsıdır. İki devlet bir millet olduğumuz Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

‘Adı İslam düşmanlığıdır’

HEP YALAN HEP YALAN: Avrupa’da son dönemde tırmanan İslam düşmanlığının yeni emareleriyle karşılaşıyoruz. Almanya’da bir camiye yüzlerce polisle saygısız bir şekilde yapılan baskının ne güvenlik kaygısıyla ne de başka bir gerekçeyle izahı olamaz. Bunun adı düpedüz İslam düşmanlığıdır. Bunun benzerini Müslümanlar olarak biz Hıristiyanların mabedlerine yaptık mı? Yapmadık ve yapmayız.

Bunlar da özgürlük diye bir şey yok. ‘Laiklik, laiklik’ diyorlar laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan. Güya özgürlüğün ve laikliğin kalesi Fransa’da, Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin binaların dış yüzeylerine yansıtılması en sefilinden bir bayağılıktır.

‘Kirli oyunları tarihe havale ediyoruz’

“Avrupa’daki 6 milyonu aşkın vatandaşımızın ve Müslüman toplumun tamamının huzurlu bir şekilde yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti göstermekte kararlıyız. Türkiye pek çok cephede kendisi, ümmet ve tüm insanlık için böylesine büyük bir mücadele verirken ülkemize karşı husumet cephesinin bayraktarlığına soyunanları üzüntüyle takip ediyoruz.

Dünyada hak ve adalet temelli yeni bir düzenin kurulma şansını yakaladığımız böyle bir dönemde sergilenen bu kirli oyunları tarihin hükmüne havale ediyoruz. Biz doğrunun yanındaki duruşumuzu gerektiğinde bedel ödeme pahasına koruyacağız.”