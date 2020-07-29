'Mağduriyetler yaşanmasın diye dizayn edildi'

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya düzenlemesine ilişkin, “Yapmış olduğumuz yasal düzenleme, yaşanan mağduriyetleri bir daha yaşamayalım anlayışıyla dizayn edilmiş düzenlemedir” dedi. Özkan, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Düzenlemenin, Türkiye dahil olmak üzere bütün dünyada yeni bir hukuk düzeninin oluşması açısından büyük öneme sahip olduğunu söyleyen Özkan, “Sosyal ağ sağlayıcılarının verileri diledikleri gibi kullanmaları, bir taraftan devletlerin demokratik hukuk düzenlerini diğer yandan kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda yapılan düzenlemeleri tehdit etmektedir” dedi. Başta ABD olmak üzere Almanya ve Rusya’nın sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler yaptığını anlatan Özkan, “Bu düzenleme hayata geçirildikten sonra hem vatandaşlarımızın kişi hak ve özgürlüğü, güvenliği, özel hayatın gizliliğine ilişkin düzenlemeler güvence altına alınırken diğer taraftan da bugün bütün konvansiyonel medya, belirli bir disiplin ve düzen içinde faaliyetini gösterirken tamamen başına buyruk faaliyet gösteren sosyal medyayı da bu çerçevede planlamış olacağız” diye konuştu.

‘Teveccüh görecektir’

Bir gazetecinin, sosyal medya düzenlemesinin aceleye getirildiğine yönelik eleştiriler olduğunu hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Özkan, “Parlamento bir yakınma yeri, şikâyet etme yeri değildir” dedi. Özkan, şunları kaydetti: “Türkiye’de hangi siyasi yaklaşımdan olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, hangi partinin milletvekili veya genel başkanı olursa olsun sosyal medya üzerinden yürütülen mütecaviz suçların, vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olduğunu gördük. 83 milyon yakınıyoruz ama ‘Gelin bunun gereğini yapalım’ dediğimiz zaman ayak sürüyoruz. Bu doğru değil. Yapmış olduğumuz yasal düzenleme evrensel düzenlemelere uygun, bu çerçevede oluşturulan yeni hukuk gelişimlerine paralel bir şekilde, vatandaşlarımızın anayasal güvencelerini teminat altına almak amacıyla ve yaşanan mağduriyetleri bir daha yaşamayalım anlayışıyla dizayn edilmiş düzenlemedir. İnanın milletimizden büyük bir teveccüh görecektir.”

‘Depreme hazırlık’ araştırma istemi

AK Parti, Türkiye’de olası depremlerde can ve mal güvenliğinin sağlanması, depremler hakkında bireysel ve toplumsal bilincin artırılması, depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel zararların en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, depreme hazırlıklı yaşam alanlarının oluşturulması için yapılacakların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede, Türkiye’de 1900-2019 arasında, yıllık ortalama 24 bin deprem oluştuğu, 86 bin 510 vatandaşın hayatını kaybettiği, 604 bin yapının yıkıldığı kaydedildi. Önergenin gerekçesinde, şunlar kaydedildi: “Depremlerin neden olabileceği fiziksel, sosyal, psikolojik, ekonomik ve çevresel kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak; ancak bilimsel doğruları temel alan, şehircilik, mühendislik ve mimarlık ilkelerini doğru uygulayarak depreme dayanıklı, güvenli yeni yaşam alanları oluşturmakla mümkün olabilecektir. Yapılan hukuki düzenlemeler, imar planları, yapı denetim sistemi, toplu konut faaliyetleri, kentsel dönüşüm seferberliği ve sağlıklı yapı stoğu oluşturulması ile değerli kazanımlar sağlanmış olup, olası deprem risklerinin göz önünde bulundurularak; yeni hukuki, idari, mali ve teknik bakış açılarının ortaya konması önem arz etmektedir.”