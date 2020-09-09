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09.09.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Maraş’ın statüsü için düğmeye basıldı

Kıbrıs’ta 1974’ten beri kapalı olan Maraş’ın sivil yaşama açılması için yeni bir adımın hazırlığı yapılıyor.

Maraş’ın statüsü için düğmeye basıldı
ECEM TOPLAR Ankara

Maraş’ın KKTC yönetiminde tekrar iskana açılması için sivil ve askeri yetkililerle uzun süredir yapılan toplantılar sonucunda, Türkiye ve KKTC ortak adım atma kararı aldı. KKTC Bakanlar Kurulu’nun 11 Ekim’de yapılacak  Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Maraş’a ilişkin askeri statüsünün değişmesi kararını vermesi bekleniyor. Bölgenin statüsünün ‘sivil’ olarak değiştirilmesinin ardından, 1974’ten önce Maraş’ta mülkü olanlara çağrı yapılacak. Mülk anlaşmazlığı olması halinde KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) devreye girecek. Kıbrıs Rumları da TMK’ya başvurabilecek. KKTC Vakıflar İdaresi de bölgede bulunan ‘vakıf mülkleri’ ile ilgili adımlar atacak. Şehrin açılmasıyla birlikte bazı binaların, sahipleri tarafından tamir edilmesi, bazıları da yeniden inşa edilmek üzere yıkılması bekleniyor. 5 bin 500 mülkün yer aldığı Maraş’ta Rumların yanı sıra, İngiliz, İtalyan ve ABD’lilerin mülkü bulunuyor. İç hukuk yollarının denenmesi için oluşturulan TMK’ye şimdiye dek 281 Rum başvurdu. 192’si malını isterken, 89’u para talebinde bulundu.

 

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