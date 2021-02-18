Martta kademeli normalleşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına başkanlık etti. Erdoğan, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:

17 BİN 750 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK: Kabine Toplantımızda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine yapılan harekatla ilgili ayrıntılar üzerinde durduk. Ülkemizin, Temmuz 2015 yılından bugüne kadar sınırları içinde ve sınırları dışında yürütülen operasyonlarda verdiği şehit sayısı 401’i asker 443 jandarma 299’u polis 116’sı güvenlik korucusu olmak üzere toplam 1259’dur. Bu dönem terör örgütlerinin saldırılarında 770 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. Yurt içinde 6 bin yurt dışında 6 bin 900 olmak üzere toplamda 12 bin 900 olmak üzere terörist imha edilmiştir. Bu operasyonlarda 1300’e yakın terörist yaralanmış, 1300’ü aşkın terörist sağ ele geçirilirken, 2 bin 243 teröristte teslim olmuştur. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 bin 750’yi bulmuştur. Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bir bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir.

MİLLET HESABINI SORACAK: Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti kendi resmi hesabından PKK ile irtibatlarını belgeleyen bir paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı ‘hesap vereceksiniz’ diye tehdit ediyor. Terbiyesizliğe bak. Alçaklıkta demiyorum, çukurlukta sınır tanımayan bu terör örgütü yardakçılarına, Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet sizden önce şehit ve gazilerimizin hesabını soracak.

CHP’YE NE OLUYOR?: Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı. Bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP’ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu tamamı yalan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada güya bize sorular soruyor. Hayatının bir bölümü memuriyetle, diğer kısmı siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa bunca yıl CHP’nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hileyle işgal etmiş bir adamcağızdır. Her şeyden önce bu zatın PKK terör örgütünün nasıl alçak yapı olduğundan, bugüne kadar hangi katliamları yaptığından kimlerden destek aldığından, insanlıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığından habersiz olduğunu anlıyoruz.

OPERASYONUN SORUMLUSU DEVLETTİR: Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarına, askerinden, polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensupları ile Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için Suriye’den Karabağ’a Libya’dan Doğu Akdeniz’e kadar yaptığımız hiçbir operasyonu sahiplenmediler.

GÖZLERİ SAMANDA: Milli Uzay Programı’nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir. Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların gözü hala samanda. Bu vizyoner atılıma ‘uzay masalı’ diyecek kadar küçüldüler. Geleceğe attığımız her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları, kendi masal dünyalarına bırakıp en iyisini yaparız diyerek devam edeceğiz.

5 MİLYON 700 BİN AŞI: Şu anda 5,5 milyonun üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Bu işi başaran Türkiye oldu. 1. aşı gruplarının kapsamı genişletilirken, ikinci aşı sürecine başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantılarını yaptık, tedariklerini parça parça gerçekleştiriyoruz. Yerli aşıyı yakından takip etmeyi sürdürüyoruz.

4 AYRI GRUP: Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz.

KADEMELİ OLARAK KALKACAK: İşine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane gibi esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Uzaktan eğiteme devam eden öğrencilerimizin durumu da illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak, sokağa çıkma kısıtlamasını da illerimizdeki vaka ve aşılama ve diğer kriterlerine göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli ve hassas davranır, kendi illerindeki görünümü iyileştirirlerse, normalleşme takvimi de o kadar hızlı ilerleyecektir.

‘Çiftçilerimize iki müjde’

KISA ÇALIŞMA: Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakdi destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart’a uzattık.

GÜBRE DESTEĞİ: Çiftçilerimize gübre desteği ile ilgili iki müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme önerisini 20 liraya yükseltiyoruz Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimize, ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır.