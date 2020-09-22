'Maske cezasını ödemeyen kamu işlemi yapamayacak'

Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri açıklayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TEDBİRLER KORUMAK İÇİN: Son dönemde vaka ve hasta sayılarında yaşanan artış hiç şüphesiz hepimizi üzüyor. Milletimizi bir kez daha temizliğe dikkat etme, maske kullanımı ve fiziki mesafe hususlarına riayete davet ediyorum. Virüs taşıdığını bildiği halde evinde izole halde kalmak yerine sokağa çıkan, işine giden, diğer insanlarla bir araya gelen herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük vebal altına girmektedir. Bu tedbirleri vatandaşlarımızın günlük hayatını zora sokmak için alıyor değiliz. Tam tersine bu tedbirlerin amacı insanlarımızın sağlığını korumaktır.

CEZA ÖDEME ZORUNLU: Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecburi hale getirilecektir. İl Hıfzıssıhha Kurulları gerektiğinde özel tedbirler alıp bunları kararlılıkla uygulayabilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İzolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıkları daha yakından takip edilecektir. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde deneme çalışmaları önümüzdeki aylarda başlayacaktır. Biz de Kovid-19 hastalığıyla mücadelede yeni safhaya geçtik. Elde edilen tecrübelere ve kat edilen mesafeye göre bu konuda yeni stratejiler geliştiriyoruz.

‘Aşı 2021’in ilk aylarında’

ÜZERİNE DÜŞENİ YAPARAK: Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişmeler yakından takip etmenin yanında kendi aşımızı üretme yolunda hızla ilerliyoruz. Halen süren sekiz aşı geliştirme çalışmasından ikisinde hayvan deneyleri başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Unutulmamalıdır ki bu krizin üstesinden ancak hem devletin hem vatandaşın üzerine düşeni yapması halinde gelebiliriz.