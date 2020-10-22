‘Mavi Vatan’da kimse bize karışamaz’

Oktay, özetle şunları söyledi:

TERÖR DEVLETİ: Ermenistan, terör devletinin tutumunu yansıtıyor. Azerbaycan haklıdır davasında kendi topraklarını savunmaktadır, Ermenistan işgalcidir ve işgal ettiği topraklardan çekilmek durumundadır. Türkiye olarak sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındayız diyoruz. (Asker talebi olursa) Cumhurbaşkanımız bunu ilk günden açık bir şekilde ifade etti. Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri anlaşmalar mevcuttur, askeri iş birliği anlaşmaları mevcuttur. Eğer ki beklemediğimiz bir gelişme yaşanırsa ve böyle bir davet gelirse Türkiye tereddüt etmez, Cumhurbaşkanımız hiç tereddüt etmez.

TERÖR ÖRGÜTLERİ YARDIM EDİYOR: 100’ün üzerinde yerleşim birimi kurtarılmış durumda. Azerbaycan tarafında çok ciddi askeri başarı elde ediliyor. Ermenistan ekonomisinin de ordusunun da buna uzun süre dayanabilmesi mümkün değil. Dışarıdan illegal boyutta, askeri destek geldiğini biliyoruz. PKK’nın PYD’nin bölgede savaşçı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bu yeni de değil. Biz bir şey söylüyorsak kanıtları ile söyleriz.

TARAFSIZ BİR YAPIYI GÖRMÜYORSUNUZ: Rusya’da bir resmi açıklamalar var, bir de sahadaki fiili durum var. Resmi açıklamalarına baktığınız zaman her iki ülkenin başkanlarıyla da görüşme ve sorunu çözme şeklinde bir deneme yaptı ve olmadı. Zaten Cumhurbaşkanı Aliyev de ifade etti; Türkiye’nin olmadığı masadan çözüm şansı yok. Fiili duruma baktığınızda ortalıkta tarafsız bir yapıyı görmüyorsunuz. Bu Minsk eş başkanlarından ciddi gelen hiçbir şey yok.

KIBRIS’TA OYLANAN: Kıbrıs kendi içerisinde bir seçim yaptı. Kıbrıs Türk halkı da kendi kararını verdi... Şimdi aslında Kıbrıs’ta oylanan şuydu: Federasyonun çözüm olmadığını gördük ve bu çözümsüzlükle gitmek istemiyoruz. Son seçimde Kıbrıs Türkü, Kıbrıs Türkü’nün adadaki haklarını savunacak iki devletli bir çözüme bakabilirim dedi.

BEDELİ NE OLURSA OLSUN: (Oruç Reis) Biz kendi alanımızda araştırmalarımızı yaparız. Biz burada istediğimiz herhangi bir yerde araştırma yaparız, bunun için kimsenin onayına ihtiyacımız yoktur. Bizim için sorun yok, biz araştırmalara devam edeceğiz. Ermenistan ve Azerbaycan arasında konuştuğumuz orantısız ithamlar vardı. Bugün yaptığı soykırımın benzerlerini yapmıştır. Burası da benzer bir şekilde, komşunuz geliyor sizin topraklarınızda hak ihlal ediyor sonra da geliyor size sıkıntı çıkarıyor. Değil Yunanistan kim olursa olsun, Türkiye ne bir karış toprağını ne de denizindeki bir damla suyunu, hele hele gelecek nesillerin hakkını hiç kimseye vermez. Bedeli ne olursa olsun. Bu kadar net söylüyoruz. Kendi toprağımızda, kendi mavi vatanımızda çalışmalarımızı yapıyoruz. Nasıl ki biz kimseye karışmıyorsak, kimse de bize karışmasın. l ANKARA Milliyet