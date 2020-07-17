Meclis bahçesinde demokrasi nöbeti

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara’ya getirilen sporcular, Meclis’i hedef alan ilk bombanın düştüğü yer olan TBMM 15 Temmuz Anıtı’nın bulunduğu bahçede demokrasi nöbeti tuttu.

Nöbetin bir bölümüne TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Şentop ve Kasapoğlu, demokrasi nöbetçisi sporcularla sohbet ettiği etkinlikte, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

İhanetin zirvesi

Şentop, yaptığı konuşmada, sporcuların sembolik ancak çok büyük anlamı olan bir işi Meclis’te gerçekleştirdiğini söyledi. 15 Temmuz’un iki boyutuyla ele alınması gerektiğini dile getiren Şentop, birinci boyutunun millet-devlet olarak karşılaşılan ihanetin büyüklüğüyle ilgili olduğunu belirtti. Şentop, “Bu topraklarda şükür ki sayıları çok az olmakla birlikte bu millete, bu vatana ihanet içerisinde bulunan insanlar her zaman var olmuştur. 15 Temmuz bu ihanet anlayışının, fikrinin, hissinin, karakterinin aslında aşağı doğru alçalarak zirve yaptığı bir noktadır. Kendilerine bu toprakları korumak için verdiği silahları, tankları, uçakları millete karşı çeviren ihanet içerisindeki grubu milletimiz asla affetmeyecektir.”

Şentop, 15 Temmuz’un ikinci boyutunun da bu büyük ihanet karşısında milletin gösterdiği destansı direniş olduğunu vurguladı.

Millet olma hikâyesi

Kasapoğlu da, sporcu gençlere, “Sizler bizim umudumuzsunuz, gururumuzsunuz. Sizlerle yarınlara emin adımlarla, inançla, gayretle, azimle yürümenin heyecanı, onurunu yaşıyoruz” diye seslendi. Kasapoğlu, 15 Temmuz’da milletin çelikten iradesinin karanlık planları bozduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in şehit edildiği saatte 15 Temmuz şehitleri için kırmızı-beyaz renkte balonlar uçuruldu. Şentop ile Kasapoğlu da, sporcularla Meclis’te ilk bombalanan alana karanfil bıraktı. Bakanlık tarafından dağıtılan “Kalkışma” isimli kitabın da okunduğu etkinlikte 15 Temmuz gecesini anlatan video gösterimleri sunuldu. Demokrasi nöbeti, Meclis Camii’nde kılınan sabah namazının ardından sona erdi.