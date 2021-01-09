Meclis Başkanı Şentop'tan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Endonezya'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda çok sayıda can kaybının meydana geldiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.