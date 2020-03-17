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17.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Meclis çalışmaya devam edecek

Türkiye, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüse yönelik, başta eğitim öğretime ara verilmesi gibi pek çok önemli tedbir alırken, Meclis’in Genel Kurul çalışmalarını sürdürmesi kararı kesinleşti.

Meclis çalışmaya devam edecek

Bugün Meclis’te grubu bulunan beş siyasi parti de grup toplantısı yapmayacak ancak Genel Kurul 15.00’te açılacak ve ekonomiyle ilgili torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul çalışmalarına ara verilmemesine, Meclis’te önemli kanun tekliflerinin görüşülecek olması gerekçe gösterilirken, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tüm tedbirlere uyulacağı da kaydedildi. Meclis’teki iptallere rağmen Genel Kurul çalışmalarının sürdürülüp sürdürülmeyeceği tartışma konusu olmuştu. Son gelişmeler ışığında konu yeniden değerlendirilirken karar dün kesinleşti.

00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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