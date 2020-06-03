Meclis de ‘yeni normal’e döndü

TBMM, Kovid-19 salgını sürecinde ara verdiği çalışmalarına dün yoğun bir başlangıç yaptı. Salgın önlemlerinin sıkı şekilde uygulandığı Genel Kurul’da “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi”nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurul, dün Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, Kovid-19 sonrasında “yeni normal”e dönüşle birlikte Meclis’in de çalışmalarına başladığını belirtirken, başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mücadele sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Bilgiç, milletvekillerinden, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymalarını, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına dikkat etmelerini rica etti.

27 MAYIS’A KINAMA

Genel Kurul’da daha sonra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman “27 Mayıs askeri darbesinin 60. yılı”, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, “Çiftçi borçları ve üretim sorunları”, HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da, “Mardin ve çevre illerdeki tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektrik kesintileri” hakkında gündem dışı konuştu. Yayman, 27 Mayıs darbesinin Türkiye’de her 10 yılda bir darbelere kapı araladığını ifade ederek, “60. yılında bir kez daha lanetle ve gerçekten kınayarak anmak ve telin etmek istiyorum” dedi. Meclis bugün çalışmalarına devam edecek.

ATATÜRK İMZALI MASKE

16 Nisan’da verilen aranın ardından dün yeniden açılan Meclis’te Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Genel Kurul Salonu’nda bulunan milletvekillerinin yanı sıra Meclis çalışanları ve gazeteciler de maskeli olarak çalıştı. Genel Kurul salonunda milletvekilleri sıraları, sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi. Görüşmeler sırasında kürsü her konuşmacıdan sonra dezenfekte edildi. Bazı CHP’li milletvekillerinin üzerinde Atatürk imzası bulunan kırmızı maske taktıkları görüldü.

‘REKABET KANUNU’ KOMİSYONDAN GEÇTİ

AK Parti’nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif, kanunun ‘birleşme veya devralma’ bölümünde değişiklik yapıyor, ‘hakim durum testi’ yerine AB hukukunda uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi” getiriliyor. Teklife göre bir ya da birden fazla teşebbüsün, başta hakim durum yaratılması ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesi olmak üzere, herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri hukuka aykırı ve yasak olacak.