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23.11.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Meclis’te kadının adı yok

Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK), Meclis’in 1 aylık çalışmalarını izledi ve Meclis’te kadın hakları performansının sınıfta kaldığını ortaya çıkardı.

Meclis’te kadının adı yok

EŞİK TBMM İzleme Grubu, 16 Ekim ile 15 Kasım 2020 tarihlerini kapsayan 1 aylık süreçte Meclis’i yakın takibe aldı ve hazırladığı raporda parlamentonun kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği dersindeki zayıf notlarını ortaya koydu. Bu dönem, 2021 Kamu Bütçe Tasarısı’nın tartışılmaya başlandığı günlere denk gelirken, EŞİK raporunda “Usul ve yasalara uygunluk açısından oldukça tartışmalı olan yeni bütçenin de kadınların sorunlarının çözümüne, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olmadığını bir kez daha gördük. Bütçe görüşmelerine halkın, STK’ların, özellikle kadın örgütlerinin katılması önerileri, Bakanlığa yönlendirilen, kadınların yaşadığı sorunlara dair nasıl bir bütçe ayırdığına ilişkin sorular havada kaldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılara neden sessizsiniz?’, ‘Neden erken yaşta evliliklerle ilgili düzenleme yapılmadı? Neden kadınlar sadece ille de anne olsun isteniyor?’ gibi soruları cevapsız bıraktı” ifadeleri yer aldı.

Sadece bir kanun

TBMM Genel Kurulu’nda bu süreçte konuşan 96 milletvekilinden sadece 9’unun ‘Kadın’ sözcüğünü kullandığı, 54 kanun teklifinden kadınların payına yalnızca 1 tane düştü. 836 soru önergesinden sadece 8’i kadınlarla ilgiliydi. Kabul edilen kanunlarda kadının adı hiç yoktu. Mecliste yapılan 90 basın toplantısında sadece 3’ünde kadınların yaşadığı sorunlara değinildi.                                             

 

Kısıtlamada sokağa çıktı, cezayı yiyince gazetecilere tükürdüSokağa çıkma kısıtlamasında araç ile sokağa çıkan 4 kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalara takıldı. Sürücü ve yanında bulunan 2 kişiye toplam 15 bin lira cezai işlem uygulanırken, görüntü alan gazetecilere de şahıslar tükürdü. Ayrıca bir başka uygulamada da 3 kişiye 16 bin 7 lira idari para cezası kesildi.
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