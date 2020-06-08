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08.06.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Meclis’te pizza servisi başladı

Menülerinde Türk mutfağının lezzetli yemeklerinin yer aldığı TBMM lokantalarında artık pizza dönemi de başladı.

Meclis’te pizza servisi başladı
ÖNDER YILMAZ Ankara

Halkla ilişkiler ziyaretçi giriş binasında çeşit çeşit pizzalar isteğe göre ikram ediliyor. Milletvekilleri ve personel en çok karışık pizzayı tercih ediyor. Salgın nedeniyle kapalı olan Meclis lokantaları yeniden açılırken yaz döneminde hizmet verecek bahçe restoran ise 18 Haziran’da hizmete giriyor. TBMM’de üçüncü yasama yılının son virajına girilirken, TBMM Başkanlığı proje üstüne proje hayata geçiriyor. İşte Meclis’teki bazı yenilikler...

FAVORİ KARIŞIK PİZZA: TBMM lokantalarında artık pizza servisi de başladı. Halkla İlişkiler Ziyaretçi Giriş Binası’ndaki kafede çeşit çeşit pizzalar menüde yer alıyor. Fiyatlar 10-15 TL arasında değişirken, milletvekilleri ve personel en çok karışık pizzayı tercih ediyor.

AÇIK HAVA LOKANTASI: Milletvekilleri ve personelinin yaz döneminde açık havada yemek yemeleri için “bahçe lokanta” 18 Haziran’da hizmete giriyor. Bahçede özel kamelyalar da bulunacak.

Tarihi çeşme akacak

TBMM binasının inşası sırasında yapılan ancak kullanılmaz halde olan iktidar kulisi bahçesindeki tarihi çeşme yeniden su akacak şekilde onarılacak.

Meclis’te pizza servisi başladı

 

 

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