‘Memleket sorunlarının çözümüne odaklandık’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından iki genel başkan açıklamada bulundu. Babacan, Akşener’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Akşener’e, partilerinin teşkilatlanması, temel alanlardaki politika ve uygulamalarıyla ilgili bilgiler sunduğunu belirten Babacan, sonrasında ise ülke meselelerini kısa başlıklar halinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye’nin zor dönemlerden geçtiğini dile getiren Babacan, Türkiye’nin her alanda çok daha iyi bir yönetime layık olduğunu söyledi. Her alanda sorunların gittikçe büyüdüğünü savunan Babacan, “Ülkemizin geleceği için çalışmak, her alanda politika üretmek zorundayız. 84 milyon vatandaşımızın siyasetten beklentisi bu. Sorunlara çözüm istiyor” dedi.

Akşener ise DEVA Parti Genel Merkezi’nin, partilerinin genel merkezine komşu olduğunu söyleyerek, “’Hayırlı olsun’ ziyareti yaptık. Gelecek hafta da Gelecek Partisi’ne böyle bir ziyarette bulunacağız. DEVA Partisi’nin kuruluş aşamasından itibaren basın olarak hep bana ‘Nasıl karşılıyorsunuz?’ diye soruldu. Ben de ‘çok olumlu karşılıyorum, Allah yardımcıları olsun başarılar dilerim’ demiştim” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Akşener ve Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babacan, “Cumhur İttifakı’ndan gelecek olası bir çağrıya tutumunuz ne olur, kriterleriniz nelerdir?” sorusu üzerine, teşkilatlarını kurma aşamasında bir parti olduklarını ifade ederek, “Şu anda odaklandığımız memleketimiz için çözümler, politikalar üretmek ve bu çözümleri toplumla paylaşmak. 81 il ve 922 ilçedeki teşkilatlanmamızı bir an önce tamamlamak” diye konuştu.

‘Cevap vermeyiz’

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Ali Babacan’ın ekonomide felaket tellallığı yapması küresel tefecilerin, IMF’ci bir kafanın, teslimiyetçi bir zihniyetin sipariş eleştirileridir” ifadesinin hatırlatılması üzerine Babacan, “Biz yepyeni siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bugünkü açıklama, o tarzda bir üsluba direkt cevap verme konusuna da açıkçası olumlu bakmıyoruz” dedi.

‘Biz parmak sallamadık’

Akşener, MHP lideri Bahçeli’nin, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri boşuna bir taleptir” ifadesinin anımsatılması üzerine, “Biz hiçbir siyasi partinin Genel Başkanı’na bugüne kadar ita amirliği yapmadık, parmak da sallamadık. Sayın Bahçeli görüşlerini anlatma hakkına sahiptir. Biz de bu hakka saygı duyuyoruz. Söyleyecek bir sözüm yok” diye konuştu.