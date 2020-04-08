08.04.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara
Memurun maaşından nafaka haczi sürecek
Koronavirüs salgını sebebiyle icra takiplerinin durdurulmasına karşın maaşlarda nafaka kesintileri devam edecek.
MİTHAT YURDAKUL Ankara
Adalet Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilen yazıyla kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine yönelik bilgi verildi. Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve bu nedenle yapılan maaş hacizlerinin devam edeceği belirtilen yazıda “Haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir” denildi. Yazıda ayrıca, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının da yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı vurgulandı.