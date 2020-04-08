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08.04.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

Memurun maaşından nafaka haczi sürecek

Koronavirüs salgını sebebiyle icra takiplerinin durdurulmasına karşın maaşlarda nafaka kesintileri devam edecek.

Memurun maaşından nafaka haczi sürecek
MİTHAT YURDAKUL Ankara

Adalet Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilen yazıyla kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine yönelik bilgi verildi. Nafaka alacaklarına ilişkin takiplerin ve bu nedenle yapılan maaş hacizlerinin devam edeceği belirtilen yazıda “Haciz müzekkerelerinin gereği yerine getirilerek maaş kesintilerinin ilgili icra dairesi hesabına gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmektedir” denildi. Yazıda ayrıca, başka sebebe dayanan diğer maaş hacizlerinin devam etmesinin ve maaş kesintilerinin yapılmasının da yasal düzenlemelere aykırılık oluşturmayacağı vurgulandı.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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