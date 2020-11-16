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16.11.2020 - 16:58 | | DHA

Menemen Belediye Başkanı 'kesin ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Menemen Belediye Başkanı 'kesin ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP'li Torun, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nın, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkındaki çok sayıda şikâyeti detaylı olarak inceleyerek, Genel Merkez'e bildirdiğini belirtti. Genel Merkez'de yapılan değerlendirmeler sonucunda, üç milletvekilinin bölgeye gönderilmesine karar verildiğini belirten Torun, şu açıklamayı yaptı:

"Milletvekillerimiz konuyla ilgili incelemelerinin ardından kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Milletvekillerimizin raporu, Genel Merkezimizde ciddiyetle ele alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir'' denildi.

 

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