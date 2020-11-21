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21.11.2020 - 07:00 | | DHA, AA

Menemen Belediye Başkanı’na gözaltı

CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile aralarında yardımcısının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı

Menemen Belediye Başkanı’na gözaltı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik şikâyetler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Aksoy’un da aralarında olduğu 29 şüpheli hakkında “zimmet ve irtikap” gibi suçlardan gözaltı kararı verildi. Operasyonda Aksoy ile 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltınan alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, Muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ve bazı belediye personelinin bulunduğu bildirildi. 

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