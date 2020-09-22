Meral Akşener'den kurultayda dikkat çeken mesaj!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayınlanan, "Akşener ile Demirtaş kahvaltı masasını kurdu mu?" başlıklı yazısında, İYİ Parti genel başkanlığına yeniden seçilen Meral Akşener'in kurultay konuşmasını mercek altına aldı. Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

İYİ Parti, koronavirüs önlemlerine dikkat eden bir kongre yaptı. Meral Akşener, genel başkanlığa oybirliğiyle yeniden seçildi. Ama partide bir fay hattı kendini yeniden hissettirdi. İYİ Parti kongresini Meral Akşener’in yeni açılımı ve partide yaşanan “güç mücadelesi” açısından değerlendirmekte yarar var.

KAPIYI ARALADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kurultay konuşmasında Kürtlere ve Zazalara yönelik mesajı dikkat çekiciydi. Akşener, aynı cümle içinde Alevilere de sinyal gönderdi. Ama eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı çıkışı ile başlayan süreç olması nedeniyle Kürtler ve Zazalarla ilgili bölüm ön plana çıktı.

Demirtaş, “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” demişti. Daha önce “HDP’yi, PKK’nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz” diyen Meral Akşener’in yanıtı merak ediliyordu.

Akşener, kahvaltı talebini geri çevirmedi. “Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var, kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” sözleriyle kapıyı aralamıştı.

KÜRT VE ZAZA VURGUSU

Akşener kurultayda “İYİ Parti’yi, iki yumruk arasına sıkıştırılan, bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, Zazalar kurdu” mesajıyla Kürt ve Zaza seçmenlere sıcak mesajlar gönderdi. Akşener’e yakın isimler bu sözleri’ Türkiye olarak biz bir bütünüz’demek için sarfettiğini söylüyorlar ama bir de madalyonun öteki yüzü var.

Akşener’in bunca söz arasında Kürt ve Zaza vurgusu yapmasını siyasi konjonktür ışığında değerlendirdiğimizde kahvaltı masasının iki ayağının kurulmakta olduğunu görüyoruz.

Akşener bir yandan Kürt seçmene sıcak mesajlar gönderiyor, diğer yandan milliyetçi ve ulusalcı refleksleri güçlü olan İYİ Parti seçmenini hazırlıyor, bir yandan da partisini ‘millet ittifakı’na göre dizayn ediyor.

ÖNCE KILIÇDAROĞLU, SONRA AKŞENER

CHP ile İYİ Parti kurultayları 2 ay arayla yapıldı. CHP’yi ‘millet ittifakı’nı göre dizayn eden Kılıçdaroğlu’nun, “Dostlarımızla iktidar olacağız” sözü kurultaya damgasını vurmuştu. Abdullah Gül’ü ortak cumhurbaşkanı adayı gösterme konusunda partide büyük bir direnişle karşılaşan Kılıçdaroğlu, kurultayda CHP’yi “dostlarına” göre şekillendirdi.

İYİ Parti’nin kurul sürecinde milliyetçi söylemleri ön plana çıkaran, zaman zaman da merkez sağa göz kırpan Akşener, bu kurultayda İYİ Parti’yi ‘millet ittifakı’na göre şekillendirdi. Akşener, Kürt ve Zaza vurgusuyla “Millet ittifakında HDP varsa biz yokuz” şeklinde çıkışlar yapan İYİ Parti yönetimini de hazırlamış oldu.

2023 AÇILIMI

Bu kurultayda İYİ Parti’yi 2023 seçimlerine götürecek olan kadrolar belirlendi. Ancak sadece kadrolar değil, söylem de ortaya çıktı. Akşener, İYİ Parti’yi milliyetçi tonları ağır basan bir parti olmaktan Kürt sorunu ve Zazaların taleplerine de açık olan bir çizgiye çekti. Tabii bu söylem sadece kurultay salonunda mı kalacak yoksa Akşener’in konuşmalarında ve İYİ Parti’nin politikalarında da kendini gösterecek mi? Önümüzdeki günlerde dikkatle izlememiz gereken bir noktayı oluşturuyor.

İYİ Parti demek, Meral Akşener demek. O nedenle Akşener’in mesajları ışığında İYİ Parti’nin yeni süreçteki yerini millet ittifakının içi ve CHP ile HDP’ye de kapalı olmayan bir yere konumlandırdı.