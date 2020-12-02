Mescid-i Aksa İmam Hatibi’ni kabul etti

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri Ankara’daki temasları kapsamında önceki Anadolu Ajansı’nı ziyaret etmiş, Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki gelişmeler konusunda bilgi vermişti. Türkiye’nin Kudüs politikasından övgüyle söz eden Sabri dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.