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02.12.2020 - 07:00 | | ANKARA AA

Mescid-i Aksa İmam Hatibi’ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi kabul etti.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi’ni kabul etti

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri Ankara’daki temasları kapsamında önceki Anadolu Ajansı’nı ziyaret etmiş, Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki gelişmeler konusunda bilgi vermişti. Türkiye’nin Kudüs politikasından övgüyle söz eden Sabri dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

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