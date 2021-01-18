Mevzuata aykırılık yok

Finans ve enerji ağırlıklı sekiz farklı sektörden 20 şirket, iki lisans ile 46 taşınmazdan oluşan portföye sahip olan TVF’nin, 177 milyar TL’lik yönetilen özkaynağı bulunuyor. Bağımsız denetim kuruluşu ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu denetçilerinin imzalarını taşıyan rapor TVF’nin 2019 yılı faaliyetlerini kapsıyor. “Finansal Akış”, “Kapsamlı Gelir”, “Özkaynaklarda Değişim” ve “Nakit Akışı” tablolarının tüm detaylarıyla yer aldığı raporda, “bağımsız denetim sonucunu etkileyebilecek önemli bir mevzuata aykırılığa rastlanmadığından, eleştiri konusu yapılacak önemli bir husus bulunmamaktadır” denildi.

Erdoğan: % 24 arttı

Denetimlerde TVF’nin aldığı 24 kararın incelenmesine de yer verildi. Geçen yıl milletvekillerinden saklandığı iddiasının gündeme geldiği Türkiye Varlık Fonu’na bağlı, BOTAŞ, THY gibi bazı kurumların denetim ve finansal bilgileri de “gizli” damgasıyla ayrı rapor halinde zarflanarak Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine gönderildi.

Denetim raporlarıyla birlikte TVF’nin “2019 Yılı Faaliyet Raporu” da Meclis’e gönderildi. Faaliyet raporunun sunuş mesajını yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Raporlama dönemine kadar olan sürede Türkiye Varlık Fonu’nun toplam varlıkları yüzde 24 artış göstermiştir ve dünyanın en büyük 13. varlık fonu olmuştur. Stratejik yol haritası doğrultusunda, enerji, finans ve yer altı kaynakları gibi stratejik alanlarda gerçekleştirilecek yatırımlarla Türkiye’nin stratejik yatırım kolu olan TVF’nin çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Türkiye bölgesinin önemli finansal çekim merkezi haline getirecek bir vizyon projesi olarak gördüğümüz İstanbul Finans Merkezi yatırımı buna güzel bir örnek teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez ise, TVF portföyündeki şans oyunlarının lisans modellerinde değişikliklerle kamu gelirlerinde belirgin bir artış sağlandığını kaydetti. Türkiye’yi bölgesinde finansal cazip merkezi haline getirecek bir yatırım projesi olarak gördükleri İstanbul Finans Merkezi Projesi’ni devralıp ana yatırımcı haline geldiklerini anımsatan Sönmez, İskenderun Körfezi’nde 10 milyar dolarlık bir rafineri ve petrokimya kompleksi yatırımı için çalışmalara başladıklarını kaydetti. Sönmez “Hedefimiz, Türkiye Varlık Fonu’nu ülkemizin finansal güç merkezi haline getirmek. Gelecek dönemlerde de hız kesmeden hem bünyemizdeki varlıklarını değerini en üst seviyeye taşımaya, ve ülkemizin stratejik yatırımlarına sermaye desteği sağlamaya odaklanacağız” diye konuştu.

Faaliyet raporunda TVF’nin 2019 itibariyle şirketleri lisans ve 46 taşınmazdan oluşan varlık portföyü de tek tek tanıtıldı.

TVF’ye devredilen taşınmazlar, “üç tatil köyü, içinde beş yıldızlı otellerin de olduğu 42 otel ve bir pansiyon” olarak sıralanıyor. 2019’daki rayiç değeri 2 milyar 398 milyon 557 bin 512 TL olarak belirlenen taşınmazlardan aynı yıl içinde 108 milyon 728 bin 768 TL gelir elde edildi. Milliyet’e konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, TVF denetim raporlarının salgın nedeniyle geciktiğini, ancak TBMM açılır açılmaz 27 Ocak’ta komisyonda görüşüleceğini belirtti.

Rusya ile ortak fon

Faaliyet raporunda kamuoyunda merak uyandıran ve akıbetinin ne olduğu konusunda farklı iddialar ortaya atılan “Türkiye-Rusya Yatırım Platformu” hakkında bilgi verildi. 8 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Varlık Fonu ile Rusya Yatırım Fonu arasında “Türkiye - Rusya Yatırım Fonu Kurulması” mutabakatı imzalandığı belirtilen raporda, “Atılan ilk adımla hayata geçirilecek projelere ilk etapta 200 milyon Euro finansman kaynağı ayrılırken, fonun toplam büyüklüğünün 900 milyon Euro olması kararlaştırılmıştır” bilgisi verildi.