MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, korona virüse yakalandı
ABONE OL
04.12.2020 - 13:59 | | İHA

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, korona virüse yakalandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

MHP Aydın İl Başkanı Alıcık, korona virüse yakalandı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da artan vakaların ardından, Aydın siyasetinden isimlerin de pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam ediyor. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın da korona testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Alıcık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Konu ile ilgili MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada "MHP Aydın İl Başkanımız Sayın Haluk Alıcık'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Nazilli Devlet Hastahanesi'nde tedavisi devam etmektedir. Genel durumu iyidir. Kovid-19 geçirip iyileşmiş 28 günü geçmiş. Arh+ kan ihtiyacı vardır. Dualarınız en büyük enerjimizdir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynen ve titizlikle uymak hem kendi sağlığımız hem de aziz milletimizin sağlığı ve kahraman sağlık çalışanlarımızın emeklerine saygıdır" ifadelerine yer verildi.

    Maske takmayan kadını uyaran doktora saldırıAvcılar’daki 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ölen çocukları adına para toplandığını fark etti, suç duyurusunda bulundu

    Ölen çocukları adına para toplandığını fark etti, suç duyurusunda bulundu

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    SSK'lı, Bağkur'lu, emekli herkesi ilgilendiriyor!

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Sular durulmuyor! Ivanka Trump ifade verdi

    Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

    Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve roketatar mühimmatı ele geçirildi

    Sıradaki Haber