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20.02.2021 - 13:14 | | AA

MHP Grup Başkanvekili Akçay: HDP demek PKK demektir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP için "Ama 6 milyon oy alıyor." sözünün bazılarının diline pelesenk olduğunu belirterek, "Oyu vatandaştan aldığını görüyorsunuz da talimatı PKK terör örgütünden aldığını neden görmüyorsunuz? HDP demek PKK demektir." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Akçay: HDP demek PKK demektir

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, "HDP için 'Ama 6 milyon oy alıyor.' sözü bazılarının diline pelesenk olmuş. Oyu vatandaştan aldığını görüyorsunuz da talimatı PKK terör örgütünden aldığını neden görmüyorsunuz? Kör müsünüz, şaşı mısınız? HDP demek PKK demektir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP ile terör örgütü PKK arasındaki bu ilişkinin, siyaseti ve demokrasiyi zehirlediği gibi HDP ile iş birliği yapan CHP, İYİ Parti ve diğer partileri de terörün vesayetine soktuğunu anlatan Akçay, "Siyasette terör vesayetine 'Hayır' diyoruz." mesajını verdi. 

Kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladıKağıthane'de, yoğun kar yağışının ardından buzlanan rampada kayan taksideki müşteri, paniğe kapılarak araçtan atladı. Bir site duvarına çarparak durabilen taksinin kayma anı ve müşterinin atlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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