MHP il kongreleri 19 Eylül’de başlıyor

Yalçın, MHP’nin 13. Olağan Genel Kurultay sürecine ilişkin yazılı açıklamasında, 21. yüzyılın, güçlü milli devletlerin sahneye çıktığı ve milliyetçiliğin yeniden yükseldiği bir asır olacağını belirtti. Türkiye’nin de küresel ve bölgesel atmosferde, giderek öne çıkan büyük bir aktör olarak emin ve kararlı adımlarla ilerlediğinin altını çizen Yalçın, Cumhur İttifakı’nı “Türkiye’yi ve dünyayı 21. yüzyılın gerekleri açısından okuyan ve tahlil eden ortak bir bilincin siyasete yansıması” olarak tanımladı, Cumhur İttifakı ortakları arasında tam bir mutabakat olduğunu vurguladı.

MHP’nin 13. Olağan Genel Kurultayı’nın 14 Mart 2021’de gerçekleştirileceğini anımsatan Yalçın, şimdiye kadar 36 ilin ilçe kongrelerinin tamamlandığını ve ülke genelinde gerçekleştirilen ilçe kongre sayısının 609 olduğunu bildirdi. Yalçın, 19 Eylül’den itibaren de il kongrelerinin başlayacağını kaydetti.