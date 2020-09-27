MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri MHP İstanbul 13. İl Kongresi başladı
ABONE OL
27.09.2020 - 13:24 | | DHA

MHP İstanbul 13. İl Kongresi başladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) İstanbul 13. Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür’ün tek aday olduğu kongrede Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin mesajını İzzet Ulvi Yöner okudu. Bahçeli mesajında Türkiye’nin geleceğine vurgu yaptı.

MHP İstanbul 13. İl Kongresi başladı

İl Başkanı Birol Gür’ün tek aday olarak gösterildiği kongreye MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yöner, İsmail Faruk Aksu ile Merkez Disiplin Kurulu’ndan Niyazi Paksoy katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kongrede pandemi şartlarına uygun olarak sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edildi.

"TEHDİT NE KADAR FAZLA OLURSA OLSUN DAYANACAĞIZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajını İzzet Ulvi Yöner okudu. Bahçeli, mesajında şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi zalime, haine, teröriste, FETÖ’cüsünden PKK’lısına kadar Türk’e kefen biçen alçaklarla sonuna kadar mücadeleden yanadır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, teslim olmayacağız. Nihayetinde başaracağız. Türkiye’nin kuyusunu kazanları mağlup eğer yüzleri varsa mahcup edeceğiz. Cumhur ittifakıyla Türk milletinin hayal ve hedeflerini gerçekleştireceğiz. Tehdit ne kadar fazla olursa olsun dayanacağız, sabredeceğiz. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyerek istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkacağız. Bunun için de fitne çıkanları ayıklayacağız. Bozgunculuk yapanları ayıracağız. Algı oyunlarına, sinsi hesaplara, demokrasi ve özgürlük boyası sürünmüş soytarılara bu ülkeyi kurban vermeyeceğiz”

Kongre oy verme işlemleriyle devam ediyor.

"Kol kırılsın yen içinde kalmasın!"Trabzon’da hastanede vefat eden yaşlı adamın oğlu tarafından telefonla aranıp, "Benim acım sıcakken senin çocuklarını yetim bırakmak istemem" denilerek tehdit edilen Dr. Yılmaz Babutçu, “O kişiyi hayatımda hiç görmedim, tanımıyorum. İnsanlar bu tür olayları duysun. Kol kırılsın yen içinde kalmasın. Bu tür şiddet olaylarını hep birlikte el ele gerçek manada önleyelim” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gümüşhane’deki Dipsiz Göl, eski haline döndü

Gümüşhane’deki Dipsiz Göl, eski haline döndü

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Yargıtay noktayı koydu! Ceza iptal edildi

Cephe hattında çatışmalar başladı

Cephe hattında çatışmalar başladı

Flaş! D-100 karayolu Ankara yönü kapanabilir

Flaş! D-100 karayolu Ankara yönü kapanabilir

Sıradaki Haber