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11.10.2020 - 17:06 | | AA

MHP İzmir İl Başkanı belli oldu

MHP İzmir İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde Veysel Şahin, güven tazeledi.

MHP İzmir İl Başkanı belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak Tarihi Havagazı Fabrikası bahçesinde düzenlenen kongrede, divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, yaptığı konuşmada, son dönemde çıkan orman yangınlarına dikkati çekti.

Çevreciliğin milliyetçilik olduğunu kaydeden Kalyoncu, şöyle konuştu:

"İlk başta vatandaşlarımız bunu tesadüf olarak düşünebilir ama yangınları PKK'nın üstlendiği ortaya çıktı. HDP ve ortakları, milli menfaatler söz konusu olduğunda ağaca, hayvana çok hassasiyet gösteriyorlar ve çevreyi bir araç olarak kullanıp istismar ediyorlar. İzmir'de de bu arkadaşlardan var. Belediye Başkanı açıklama yaparken yangının söndürülmesi ile ilgili konuşuyor ama PKK'yı lanetlemiyor."

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, konuşmasında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına değindi. Mücadele eden kahraman askerleri selamladığını belirten Osmanağaoğlu, "Türk ordusunun cesareti, Türk milletinin gücü, Allah'ın izni ile bayrağımızı Karabağ'da yeniden dalgalandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Tek liste halinde yapılan seçimde Veysel Şahin yeniden başkanlığa seçildi.

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