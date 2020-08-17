MHP lideri Bahçeli’den Biden tepkisi: Kimlerle ilişkide olduğu belirlensin

Bahçeli, Biden’ın açıklamalarına tepki gösterirken şu değerlendirmelerde bulundu:

KARANLIK MİZAÇ: Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği ABD’nin Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden’in kabul edilemez skandal açıklamaları ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir. Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir.

ALÇAK PLAN: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır. Demokrasiye inanan hiç kimse böylesi korkunç ve şeytani bir emeli cevapsız ve karşılıksız bırakmayacaktır. Türkiye’nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir. Dış mihrak tanımlamasının hayali değil hakiki ve sahici bir tespit olduğu somut şekilde tevsik ve teyit edilmiştir.

DEŞİFRE EDİLMELİ: Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden’ın kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat ve ilişki halinde olduğu geldiğimiz bu aşamada gün yüzüne çıkarılmalıdır... Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak süratte tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir.

ZAMANLAMA SORGULAYANLAR KÖTÜ NİYETLİ: Türkiye tam bağımsız ve bağlantısız bir ülkedir. ABD’nin sömürgesi, örtülü operasyon sahası olmayacaktır. Biden’ın aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da, bu kirli şahıs Türk ve İslam düşmanı olarak ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır. Bu konuşmanın niye bugün tedavüle çıktığını, başka bir ifadeyle zamanlamasını sorgulayanlar başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir.

LANETLİYORUZ: Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD’nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır... Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. MHP, Joe Biden’i şiddetle lanetlemektedir. Türkiye’yi uzaktan kumanda edip güdümlü ve yönetilebilir bir ülke olarak görenlerin alayı Cumhur İttifakı’nın muazzam ve müstesna iradesiyle şaşkına dönecekler, kuşkusuz kesif bir yenilgi alacaklardır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır.