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08.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

MHP lideri, belediye başkanlarını topluyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MYK, milletvekilleri ve il başkanlarının ardından 11 Temmuz’da da belediye başkanlarını topluyor.

MHP lideri, belediye başkanlarını topluyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli’nin başkanlığında 11 Temmuz Cumartesi günü “Belediye Başkanları İle İstişare Toplantısı” yapılacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, parti genel merkezinde saat 14.00’de gerçekleştirilecek toplantıya, 235 il ve ilçe belediye başkanı katılacak.

Bahçeli’nin, belediye başkanlarına Türkiye gündemine ilişkin mesajlar vereceği toplantı, Kovid-19 salgını nedeniyle kısa tutulacak ancak belediye başkanlarından halka hizmetlerine ve faaliyetlerine ilişkin rapor istenecek.

Kamp sonbaharda

Bahçeli, salgın nedeniyle ara verdiği yüz yüze toplantılara bir süre önce yeniden başlamıştı. Pandemi öncesinde rutin olarak gerçekleştirilen Başkanlık Divanı ve MYK toplantısının yanı sıra Bahçeli, partisinin il başkanları ve milletvekilleriyle de bir araya gelmişti.

Yaz dönemi olmasına karşın yoğun bir gündemle toplantılarına devam eden MHP’nin pandemi ile mücadelede rahatlama sağlanması durumunda martta planlanan ancak daha sonra iptal edilen kampını da sonbahar döneminde yapabileceği belirtiliyor.

Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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