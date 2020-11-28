MHP, tüm il ve ilçe kongrelerini yaptı

Yalçın, gündemi değerlendirdiği yazılı açıklamasında, “21. yüzyılın, milli devletler ve milliyetçilik asrı olacağı bir kez daha yaşanarak öğrenilmiştir. Günümüzün küresel şartları, milli devletin olgunlaşma sürecine uygun, milli çıkarların vazgeçilmezliğini gözeten yeni realist birlikteliklerin kurulmasını gerektirmektedir” görüşünü paylaştı.

‘Kutup yıldızıyız’

Türkiye’nin yaşadığı sorunlara rağmen eriştiği parlak seviyeyle bütün dikkatleri üzerine çektiğini belirten Yalçın, şöyle devam etti: Küresel kaos ortamında Türkiye, giderek öne çıkan büyük bir bölgesel ve küresel aktör olarak emin ve kararlı adımlarla ilerlemektedir. Günümüzün kaotik şartlarında Türkiye; bağımsız, barışçı ama caydırıcı savunma ve güvenlik anlayışından taviz vermeden yoluna devam etmektedir... Türkiye gerek bölgesinde gerekse dünyada bir kutup yıldızı gibi parlıyor.”

9 Ağustos’ta başlatılan MHP’nin il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını 14 Mart 2021’de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay’a hazır olduklarını belirten Yalçın, “MHP, milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası yolunda azimle ilerlemeye ve Cumhur İttifakı’nın siyaset ötesi yüksek hedeflerine katkıda bulunmaya var gücüyle devam edecektir” ifadesini kullandı.