MHP uyardı: Dijital bağımlı olmayın

Raporu hazırlayan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Ülkemizdeki dijital bağımlılık sadece yeni nesil ve orta yaş insanları tehdit etmekle kalmayıp evdeki çocuklardan, çocuk arabasındakilere kadar herkesi tehdit eder hale geldi” dedi. Milliyet’in ulaştığı raporda şu tespitler yer aldı:

TEKNOLOJİKOLİK: 1992 yılında saniyede kişi başına yaklaşık 100 GB veri taşınırken, 2017 yılında 46 bin 600 GB’a yükselmiş, 2022 yılında ise saniyede 150 bin 700 GB olması bekleniyor. Teknoloji iyidir ancak “teknolojikolik” olmamak gerek.

GENÇLERDE YÜZDE 90: Türkiye’de yaş gruplarına göre bilgisayar ve internet kullanım oranları her geçen yıl daha da artıyor. İnsanımız telefon ve internetten ayrılamaz hale geldi. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 90’ı akıllı telefona, yüzde 76’sı dizüstü bilisayara, yüzde 59’u da tablet ve yüzde 22’si akıllı saate sahip.

AVRUPA’NIN İKİ KATI: Avrupa’da günde 48 kez, Türkiye’de ise 78 kez akıllı telefona bakılıyor. Türkiye’de her 13 dakikada bir telefona bakılırken, gece yatarken telefona bakma oranı da Avrupa’da yüzde 40, Türkiye’de ise yüzde 85 oranında. Telefonu devamlı kontrol etme ihtiyacı hissedenler yüzde 46, aşırı telefon kullanımından dolayı fiziksel acı çekenler yüzde 26, günde en az bir kere Instagram’da vakit geçirenler yüzde 49, günden en az bir kere Twitter’da vakit geçirenler yüzde 23, oyun oynamak için cep telefonunu tercih edenler yüzde 55, akıllı telefondan her gün oyun oynayanlar yüzde 50 oranında.

MAVİ BALİNA ÖRNEĞİ: Çocuk ve gençlerin aşırı internet kulanımı kişilik bozukluğuna yol açabilmekte. Şiddet içerikli oyunlar oynayan çocuklarda, şiddet eğilimi daha fazla. Vicdan duygusunu negatif yönde tetikleyebilmekte ve problem çözme becerilerini kısıtlamakta. Türkiye’de sadece mavi balina dijital oyunu 150 intihar vakasına yol açmıştır.

Rahatlamak için oyun oynuyorlar

GÜN BOYU OYUN: Araştırmaya göre Türkiye’de kullanıcılar oyunları yüzde 67 oranında evde dinlenirken rahatlama amacıyla oyun oynamakta. Yüzde 20 uyanınca, yüzde 28 trafikte, yüzde 18 okulda/işte, yüzde 15 evde yemek yerken, yüzde 11 dışarıda yemek yerken, yüzde 11 aile veya arkadaşla zaman geçirirken, yüzde 24 evde TV izlerken, yüzde 38 uyumadan önce oyun oynuyor.

Kontrol edin!

ÇOCUKLA EMPATİ KURMALI: Ebevenyler çocuk ve gençlerin oyuna ayırdıkları süre ve oynadıkları oyun içeriklerinde kontrol sağlamalı. Ailelerin, çocuk ve gençlerle empatik bir yaklaşımla, sorun çözmeye yönelik doğru ilişkiler kurabilmesi, dijital bağımlılığı ortadan kaldırabilecektir.

Aktivite ve oyunlar

OBEZİTE UYARISI: Video oyunlarıyla zamanını geçiren, sosyal medya üzerinden haberleşen ve internetten sürekli eğlenceli videolar izleyen çocuk ve gençlerimiz obezitenin kurbanı olabilmektedir. Zorunlu evde kalınan bugünlerde çeşitli aktivite ve oyunlarla hareket oranı artırılabilir.