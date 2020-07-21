MHP’de Enginyurt’a kesin ihraç talebi

MHP Grup Disiplin Kurulu Enginyurt’a savunması için 7 gün süre verecek. Karara, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesaplarını askıya almasıyla başlayan yasağı delerek Twitter’dan yanıt veren Enginyurt, “Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa, bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır” dedi.